"راشد" الإنتاج ينضم للرجاء إعارة لموسم واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع عبدالله راشد صانع إلعاب الانتاج الحربى، بشكل رسمي لنادى الرجاء المطروحى لمده موسم واحد إعارة . حضر التوقيع اللاعب ووكيله و سعد أبو صندوق وإكرامى علاء الدين عضو مجلس الادارة. Advertisements ويسعى ابو صندوق الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر قبل اغلاق باب الانتقالات للعوده الى دورى الاضواء والشهرة. واكد ابو صندوق انه تمسك بعدد ١٢ لاعب من الموسم الماضى وتعاقد مع ١٢ لاعب ومن المنتظر ان يتعاقد الفريق مع مدافع ليصبح قوام الفريق ٢٥ لاعبا.

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