شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين : فايلر شاهد 15 مباراة للأهلي.. واقامة السوبر بجماهير "مهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي، شاهد مباريات كثيرة للفريق خلال الفترة الماضية ، مضيفاً: " فايلر تعرف على إمكانيات اللاعبين بشكل جيد قبل المواجهة الأولى له اليوم".

ويواجه الاهلي نظيره كانو سبورت الغيني، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا .

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة "أون سبورت"، : "فايلر شاهد ما لا يقل عن 10 أو 15 لقاء للأهلي، وعرف اللاعبين والتغييرات، بالإضافة إلى رؤيته لإمكانيات اللاعبين من داخل التدريب".

وأعرب لاعب الأهلي السابق، عن سعادته لخوض مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مساء الجمعة المقبل، بحضور الجمهور، موجهاً الشكر إلي مجلس إدارة اتحاد الكرة وللمسؤوليين الذين قرروا خوض المباراة بحضور الجمهور، متنمياً زيادة عدد الجماهير خلال الفترة المقبلة .

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