الاتحاد السكندري يفوز على المجمع البترولي الجزائري فى بطولة الحريري الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق سلة الاتحاد السكندرى على نظيره المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 90/75 فى ثانى مبارياته ببطولة الحريرى الدولية الودية التى تقام بلبنان وتستمر حتى 17 سبتمبر الجارى بمشاركة فريقى الاتحاد وسبورتنج من مصر . شهدت المباراة حضور نزيه النجارى سفير مصر فى لبنان ونائبه عبدالله وهدى وكذلك محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد. وتضم قائمة الفريق بالبطولة أحمد عادل ومحمد على ومؤمن مبارك ومحمد طه ويوسف شوشة وأحمد الصباغ وأحمد أبو العلا ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن عماد وعلى محمد ورامى إبراهيم ومايكل ديكسون وهيثم كمال ومصطفى عصام وايدجراز.

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