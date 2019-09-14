شكرا لقرائتكم خبر عن قنديل يتحدث عن أخر استعدادات الأهلى قبل مواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق قنديل رئيس بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية، أن هناك تعاونا كبيرا مع السفارة المصرية في غينيا، مشدداً أن الأجواء هادئة قبل مباراة كانو سبورت.

وقال طارق قنديل فى تصريحات صحفية : "هناك تعاون كبير في غينيا بين كل الأطراف، والأجواء تسير بشكل جيد وهادئة قبل مباراة كانو سبورت ولم يحدث أي شئ غريب".

وأكمل عضو مجلس الأهلى ورئيس البعثة معلقاً : "محمود الخطيب على تواصل دائم للاطمئنان على الفريق قبل المباراة"، مختتمًا حديثه بأن أرضية الملعب من النجيل الطبيعي، وهناك أمطار خفيفة.

ويواجه الأهلى كانو سبورت الغيني مساء السبت فى المواجهة التي تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا.