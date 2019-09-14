شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام في الإسماعيلي حول ضم المهاجم الصربي "ديمتروف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت صفقة تعاقد الإسماعيلي مع المهاجم الصربي زيلكو ديمتروف، مهددة بالتجميد في ظل عدم القناعة الكاملة بإمكانيات اللاعب تأتي أزمة صفقة الصربي في ظل وجود تباين في الآراء بين إتمام التعاقد معه بداعى حاجة الدراويش إلى مهاجم جديد أو صرف النظر عنه والبحث عن مهاجم جديد لجلبه قبل غلق باب القيد الصيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقسام في الإسماعيلي حول ضم المهاجم الصربي "ديمتروف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.