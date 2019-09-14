شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: رئيس الزمالك عرض التكفل بعلاج مؤمن زكريا على نفقته الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى خالد الغندور، إن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أعلن أنه جاهز للتكفل بعلاج مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب على نفقته الشخصية.

وأضاف "الغندور" خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم، أنه عرض أهداف مؤمن زكريا عبر نافذته الإعلامية ليؤكد على ترسيخ الروح الرياضية مشيرا إلى أن الإنسانية و"العشرة" هى التى ستبقى فى النهاية.

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ومن المقرر أن يسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا، خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.