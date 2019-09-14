شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت في غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب وليد أزارو مهاجم الأهلي عن مباراة كانو سبورت الغيني غدا السبت، بحسب خالد محمود طبيب الأهلي الذى أكد أن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران اثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد

وأوضح خالد محمود، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل خصوصا أن الفريق امامه مباراة مهمة عقب ٤ أيام أمام الزمالك ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت

ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة

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ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.