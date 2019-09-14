إيطاليا تتأهل إلى نهائى بطولة العالم للناشئات وتلاقى أمريكا على اللقب غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المنتخب الإيطالي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، لنهائي بطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليا، عقب فوزه على نظيره الصينى بنتيجة 3 - 2.
أقيمت المباراة مساء اليوم الجمعة على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، ونجحت لاعبات ايطاليا في الفوز على الصين بثلاثية مقابل شوطين وجاءت نتائج الأشواط كالآتى 25 /22 ، 25 /19 , 25 /19 , 25 / 19 , 15 /10
وبذلك تلاقى إيطاليا ، أمريكا، في النهائي المقرر اقامته غدا السبت بعد فوز الولايات المتحدة على البرازيل 3/0 .
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