شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13/9/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 13/9/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تغلب الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية.

صور.. الإسماعيلى يهزم أهلى بنى غازى 4 / 2 فى البطولة العربية

تغلب الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية..

ناشئو الطائرة يحققون لقب البطولة العربية بالأردن على حساب البحرين

فاز منتخب ناشئين الكرة الطائرة على نظيره البحرينى بنتيجة 3/ 0فى إطار نهائى البطولة العربية المقامة فى الاردن ، سيتوج باللقب .

الأهلى يوجه رسالة خاصة لمؤمن زكريا

وجه النادي الأهلي رسالة خاصة لمؤمن زكريا صانع العاب الفريق عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

مباراة السوبر في برج العرب بحضور جماهيري

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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب..

تأجيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وكانو سبورت بسبب "الحكام"

تقرر تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانوا سبورت الغيني إلى صباح غدً السبت بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة.

الأهلي يُعلن غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت في غينيا

تأكد غياب وليد أزارو مهاجم الأهلي عن مباراة كانو سبورت الغيني غدا السبت، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي ان اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران اثبت عدم جاهزيته

مران الزمالك الأخير بالسنغال.. قراءة الفاتحة وإخلاء الملعب ومباراة "يد"

افتتح لاعبو الزمالك، المران المقام حاليا في السنغال بالتجمع فى منتصف الملعب وقراءة الفاتحة، فى التدريب الأخير قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى..

أحمد أحمد : حفل أفضل لاعب إفريقي 7 يناير

قال أحمد احمد رئيس الكاف أنه من المفترض اقامة الحفل يوم 7 يناير المقبل، وسيتم دعوة جميع نجوم الكرة الافريقية.