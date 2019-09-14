شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر تأخر اتحاد الكرة عن تسليم درع الدوري للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة كواليس تأخر مسئولي الجبلاية عن تسليم درع الدوري للنادي الأهلي باعتباره الفائز بلقب الدوري منذ فترة ويتسلم الدرع رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي.

ويرتبط الأهلي بأداء مباراة هامة غدا السبت ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا

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