شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر تأخر اتحاد الكرة عن تسليم درع الدوري للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
ويرتبط الأهلي بأداء مباراة هامة غدا السبت ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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