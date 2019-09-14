شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 13/9/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ونرصد في السطور القادمة أهم 7 اخبار رياضية اليوم..

مباراة السوبر في برج العرب بحضور جماهيري استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب..

صور.. الإسماعيلى يهزم أهلى بنى غازى 4 / 2 فى البطولة العربية

تغلب الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية.

ناشئو الطائرة يحققون لقب البطولة العربية بالأردن على حساب البحرين

فاز منتخب ناشئين الكرة الطائرة على نظيره البحرينى بنتيجة 3/ 0فى إطار نهائى البطولة العربية المقامة فى الاردن ، سيتوج باللقب .

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الأهلى يوجه رسالة خاصة لمؤمن زكريا

وجه النادي الأهلي رسالة خاصة لمؤمن زكريا صانع العاب الفريق عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الأهلي يُعلن غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت في غينيا

تأكد غياب وليد أزارو مهاجم الأهلي عن مباراة كانو سبورت الغيني غدا السبت، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي ان اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران اثبت عدم جاهزيته

أحمد أحمد : حفل أفضل لاعب إفريقي 7 يناير

قال أحمد احمد رئيس الكاف أنه من المفترض اقامة الحفل يوم 7 يناير المقبل، وسيتم دعوة جميع نجوم الكرة الافريقية.

مران الزمالك الأخير بالسنغال.. قراءة الفاتحة وإخلاء الملعب ومباراة "يد"