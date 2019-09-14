شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13/9/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 13/9/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استقرار الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب.. مباراة السوبر في برج العرب بحضور جماهيري استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب.. Advertisements تقرر تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانوا سبورت الغيني إلى صباح غدً السبت بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة. أحمد أحمد : حفل أفضل لاعب إفريقي 7 يناير قال أحمد احمد رئيس الكاف أنه من المفترض اقامة الحفل يوم 7 يناير المقبل، وسيتم دعوة جميع نجوم الكرة الافريقية.

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