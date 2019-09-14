المصري: وضعنا خطة تحسبًا لرحيل إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن مجلس إدارة ناديه بدأت في وضع خطة تحسبًا لرحيل المدير الفني إيهاب جلال.

وأضاف عضو المصري في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" صباح السبت :"اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تواصلت مع إيهاب جلال بشكل رسمي لتدريب المنتخب المصري".

وتابع :"جميع المرشحين لهم نفس الفرص حتى الآن، لكن بدأنا في وضع خطة بديلة تحسبًا لرحيل إيهاب جلال، وسنكون أكثر الفرق تضررًا إن حدث ذلك".

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ويلتقي المصري أمام ماليندى بطل زنجبار في الدور التمهيدي الثاني بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية غدًا الأحد.

وكان مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أكد في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن إيهاب جلال ينافس حسن شحاتة لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المكسيكي خافيير أجيري كان يقود المنتخب المصري قبل أن يرحل عقب خروج "الفراعنة" من دور الـ16 عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بنتيجة (1-0).