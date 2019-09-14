محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
نفى عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق،ترشحه لتولي منصب إدارة الكرة في الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري.
متعب قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لم أترشح في إدارة الكرة بالمنتخب المصري".
ورفض متعب التعليق على حقيقة دخول اتحاد الكرة في مفاوضات معه لتواجده في الجهاز الفني الجديد بالمنتخب.
متعب انتقل للحديث عن خليفته في الملاعب، قائلاً :"أحد الشروط الهامة لتحديد خليفتي هو الاستمرارية في الملاعب حتى الاعتزال".
وأكمل :"ليس من المهم تقديم موسم مميز والحصول على لقب الهداف وبعد ذلك تبتعد وهذا ما شاهدناه في الفترة الماضية".
وضرب متعب بالمثل مع عدد من اللاعبين :"خالد قمر كان من يعتبر مهاجم مصر الأول وهذا ما رأيناه مع مروان محسن وباسم مرسي إلا أنه لم يستمروا".
كانت هذه تفاصيل خبر متعب: لم أترشح بالعمل مع المنتخب.. وشرط وحيد لتحديد خليفتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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