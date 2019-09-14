متعب: مؤمن زكريا من أهم لاعبي مصر.. وعليه عدم التعجل في العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر يُعد من أفضل لاعبي مصر في الأونة الأخيرة.

متعب وجه رسالة لمؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" في الساعات الأولى من صباح السبت :"مؤمن من أهم لاعبي مصر خلال السنوات الماضية".

وأضاف هداف الأهلي السابق :"نتمنى الوقوف بجوار مؤمن للخروج من كبوته، لابد الابتعاد عن الانتماءات فهو في الآخر لاعب مصري ونتمنى الرجوع لحالته الصحية".

وتابع متعب تصريحاته :"على مؤمن عدم التعجل في العودة للملاعب من جديد، والتفكير في كيفية العودة والتركيز من أجل حل مشكلة الإصابة".

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مؤمن زكريا ظهر عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" يوم الخميس الماضي ليكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

وقال صاحب الـ31 عامًا إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأضاف لاعب الأهلي أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدًا: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بآلام".

وكان مؤمن زكريا انتقل إلى الأهلي عام 2015 قادمًا من إنبي بعد نهاية إعارته للزمالك، وتمت إعارته إلى أحد السعودي في يناير الماضي إلا أنه فسخ عقده مع النادي قبل أن يلعب، ليعود مجددًا للقلعة الحمراء.