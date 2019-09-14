ليفربول أمام نيوكاسل.. صلاح يبحث عن الضربة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام الواحدة والنصف ظهرًا يفتتح ليفربول مباريات الجولة الخامسة عندما يستضيف منافسه نيوكاسل في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات بريميرليج.

واستطاع ليفربول أن يحقق بداية مثالية رفقة مدربه يورجن كلوب بعد الفوز في أربع مباريات على حساب نورويتش سيتي (4-1)، وساوثهامبتون (2-1) ثم آرسنال (3-1) وأخيرًا بيرنلي (3-0).

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته للمباراة الخامسة على التوالي في ظل الصراع مع مانشستر سيتي والذي يتواجد في المركز الثاني بعشر نقاط.

المباراة ستكون نتيجتها غير متوقعة في ظل الأداء الذي يقدمه نيوكاسل في الجولات الأخيرة خاصة بعد الفوز على توتنهام هوتسبير (1-0) في مباراة جاءت ضمن الجولة الثالثة من المنافسات.

وفي سياق متصل يسعى محمد صلاح نجم ليفربول إلى مواصلة أهدافه حيث يتمنى في تسجيل أربعة أهداف.

ويمتلك صلاح سجلاً رائعًا أمام نيوكاسل بعدما سجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته لهدفين خلال أربع مباريات.

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صلاح لن يكون هدفه فقط التسجيل إنما يرغب في مواصلة المنافسة على سباق الهداف في ظل تواجد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد ستة أهداف.

في المقابل، يأتي الثنائي تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي ورحيم ستيرلينج في المركز الثاني والثالث برصيد خمسة أهداف.

ويمتلك صلاح رصيده من الأهداف خلال هذا الموسم ثلاثة أهداف سجلهم في شباك نورويتش سيتي بواقع هدف بجانب هدفين أمام آرسنال.

بطاقة المباراة

الملعب: آنفيلد

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2.

الموعد: 1:30 ظهرًا