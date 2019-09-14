الأهلي والزمالك وليفربول الأبرز.. تعرف على مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات المهمة والمثيرة في مختلف المسابقات سواء كانت في أفريقيا أو أوروبا.

البداية من القارة السمراء حيث يخرج الأهلي لملاقاة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في المقابل يلعب الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما يلعب فريق بيراميدز أمام خصمه شباب بلوزداد الجزائري ضمن ذهاب دور الـ32 بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي القارة الأوروبية، يلعب ليفربول أمام نيوكاسل ضمن افتتاح الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي كما يلعب مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي.

ويخرج الثنائي تشيلسي ومانشستر سيتي لمواجهة وولفرهامبتون ونورويتش ستي ضمن مباريات نفس الأسبوع.

أما في الدوري الإسباني فيلعب ريال مدريد أمام ليفانتي كما يواجه برشلونة نظيره فالنسيا في قمة مباريات الأسبوع الرابع.

ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات السبت:

دوري أبطال أفريقيا

كانو سبورت × الأهلي .. الموعد السادسة مساءً.

جينيراسيون فوت × الزمالك .. الموعد الثامنة مساءً.. أون سبورت.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

بيراميدز × شباب بلوزداد .. الموعد الثامنة مساءً.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × نيوكاسل .. الموعد 1:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد × ليستر سيتي .. الموعد الرابعة عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

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وولفرهامبتون × تشيلسي .. الموعد الرابعة عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

نورويتش سيتي × مانشستر سيتي .. الموعد السادسة والنصف مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ليفانتي .. الموعد الواحدة ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد .. الموعد السادسة والنصف مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

برشلونة × فالنسيا .. الموعد التاسعة مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × يوفنتوس .. الموعد الثالثة ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

نابولي × سامبدوريا .. الموعد السادسة مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

إنتر ناسيونالي × أودينيزي .. الموعد التاسعة إلا ربع مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن .. الموعد الثالثة والنصف عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

لايبزيج × بايرن ميونيخ .. الموعد السادسة والنصف مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ستراسبورج .. الموعد الخامسة والنصف مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.