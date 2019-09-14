ديسابر يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر ديسابر الاستعانة بثنائي بخدمات الثتائي أحمد علي ودود الجباس، في ظل عدم تواجد جون أنتوي في قائمة الفريق استعدادا لفريق شباب بلوزداد.

واختار ديسابر قائمة مكون من:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي- المهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر- أحمد أيمن منصور - عمر جابر- عبد الله بكري- رجب بكار- طارق طه.

خط الوسط: أحمد توفيق- محمد فاروق- إسلام عيسى- عبد الله السعيد- إيريك تراوري- نبيل عماد دونجا- محمد فتحي- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أحمد علي-دودو الجباس.