محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
أعلنت قناة "ON sport" الفضائية عن إذاعة مباراة جينراسيون فوت أمام الزمالك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت.
وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "انتظرونا ومباراة جينراسيون فوت والزمالك بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. مباشرة وحصريًا على أون سبورت غدًا 8:00 مساءً."
وأوضح مصدر من داخل الزمالك في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة نه هناك ضعف في الإمكانيات في السنغال مما يجعل التليفزيون السنغالي غير قادر على انتاج هذه المباراة.
ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جينراسيون فوت قبل خوض لقاء العودة في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة فضائية تعلن بثها لمباراة الزمالك وجينراسيون حصريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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