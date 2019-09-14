خالد الغندور: مرتضى منصور يتحمل تكاليف علاج لاعب الأهلي مؤمن زكريا

أكد خالد الغندور أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي. مؤمن يعاني من ضمور في الأعصاب، Advertisements الأمر الذي أبعده عن الملاعب الفترة الماضية. الأمر الذي أبعده عن الملاعب الفترة الماضية. وأوضح الغندور في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم أن مرتضى منصور أعلن بأنه سيتحمل تكاليف علاج مؤمن خلال الفترة المقبلة. مرتضى منصور أعلن بأنه سيتحمل تكاليف علاج مؤمن خلال الفترة المقبلة. أشار الغندور إلى أن قرار رئيس الزمالك يعد ضربة المتعصبين الذين يريدون إشعال الفتنة والتعصب الرياضي داخل مصر.

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