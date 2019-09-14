شارك محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه وجمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، فيديو ساخر يجمعه بزميله السنغاليساديو ماني لاعب ليفربول.
ويظهر الفيديو محمد صلاح وساديو ماني في صورة طفلين يحتضان بعضهما البعض، في إشارة إلىعلاقته بالأخير، ويظهر في الفيديو أيضا يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الوصيف.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد صلاح ينشر فيديو ساخر يوضح علاقته بـ"ساديو ماني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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