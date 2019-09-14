بالفيديو.. محمد صلاح ينشر فيديو ساخر يوضح علاقته بـ"ساديو ماني"

شارك محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه وجمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، فيديو ساخر يجمعه بزميله السنغالي

ساديو ماني لاعب ليفربول.

ويظهر الفيديو محمد صلاح وساديو ماني في صورة طفلين يحتضان بعضهما البعض، في إشارة إلى

علاقته بالأخير، ويظهر في الفيديو أيضا يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الوصيف.

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