همام طارق يلفت الأنظار مع الإسماعيلي ويكتب شهادة ميلاد جديدة

لفت اللاعب العراقي الدولي همام طارق الانظار خلال مشاركته مع الإسماعيلي امام الاهلي الليبي في المباراة التي جمعت بينهم مساء الجمعة وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.

وشارك الوافد جديد ولم يحتاج سوى دقائق قليلة ليكتب شهادة ميلاد جديدة فى

الإسماعيلي حيث شارك فى بداية الشوط الثانى بدلا من الصاعد الواعد محمد بيومى لينجح فى لفت الأنظار حيث أظهرت لغة الأرقام أن 60% من تمريراته جاءت للأمام، دائما ما يساهم الدولي العراقى في التحرك الهجومي للدراويش.

نسبة نجاح همام طارق في التمريرات القصيرة جيدة للغاية وصلت إلى 85%، أما التمريرات الطولية فبلغت نسبة نجاحها 70 حيث قام بخمسة 5 تمريرات منهم ثلاثة صحيح وتمريرتان خطأ.

قوة همام طارق برزت في محاولاته على المرمى فقد حاول ثلاث مرات على المرمى دائما كان لها خطورة على مرمى المنافس الليبى.

ومن أبرز نقاط قوة الدولى العراقى عدم فقدانه للكرات التى يستحوذ عليها ليستحق عقب نهاية المباراة هتاف الجماهير له.