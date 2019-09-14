أون سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك وبطل السنغال

أعلنت قناة أون سبورت أنها ستنقل مباراة الزمالك ضد فريق جينراسيون فوت، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليومفي تمام الثامنة مساءً.
ويواجه الزمالك المنتشي بفوزه بكأس مصر مؤخرا الفريق السنغالي، وعينه على تحقيق نتيجةإيجابية تسهل مهمته في مباراة العودة التي ستقام في مصر.
وكان نادي الزمالك فاز مؤخرا ببطولة كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه، بعد اكتساحه فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.
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