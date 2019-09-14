بيراميدز يعلن قائمة فريقه فى مواجهة شباب بلوزداد بطل الجزائر

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان Advertisements خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس

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