قرر كابتن أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمونديال ناشئات الطائرة تحت 18 سنة صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل لاعبة بالمنتخب الوطنىللناشئات.
جاء ذلك عقب فوز المنتخب الوطنى اليوم على نظيره البلغارى 3-1 ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12 بالبطولة ليواجه المنتخبغدا نظيره التركى فى مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.
يذكر أن كابتن أحمد عبد الدايم كان قرر أمس صرف مكافاة لكل لاعبة قدرها خمسة آلاف جنيه عقب الفوز على تايلاند 3-2 ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16 بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعبة بالمنتخب الوطنى للناشئات للكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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