أون سبورت تنقل مباراة الزمالك في دوري الأبطال غدا

يستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي غدا، السبت، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. في هذا السياق، أعلنت قناة "أون سبورت" حصولها على حقوق بث المباراة والمقرر إقامتها غدا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. حصولها على حقوق بث المباراة والمقرر إقامتها غدا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. ويأمل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو في تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء الذهاب ليضع الفريق قدما بدور المجموعات من المسابقة الإفريقية. ميتشو في تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء الذهاب ليضع الفريق قدما بدور المجموعات من المسابقة الإفريقية. جدير بالذكر أن الزمالك تُوج بكأس مصر خلال الموسم المنقضي عقب فوزه على بيراميدز في النهائي بثلاثية نظيفة.

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