الرجاء يتعاقد مع إسلام جابر لمدة موسمين

نجح فريق الرجاء المطروحي برئاسة سعد أبو صندوق رئيس النادي في التعاقد مع مدافع الأهلى السابق إسلام جابر لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر. لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر. ويعتبر إسلام جابر الصفقة الحادية عشرة للرجاء هذا الموسم والذى يسعى للعودة إلى دورى الأضواء والشهرة، ويخوض الفريق مبارياته على ملعبه بمحافظة مطروح بينما يتدرب على ملاعب برج العرب. للرجاء هذا الموسم والذى يسعى للعودة إلى دورى الأضواء والشهرة، ويخوض الفريق مبارياته على ملعبه بمحافظة مطروح بينما يتدرب على ملاعب برج العرب.

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