بالصور.. مصر تهزم بلغاريا 3 / 1 في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

فاز منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة على نظيره البلغاري بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت المنتخبين على صالة ستاد القاهرة ضمن مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر ببطولة العالم والتي تستضيفها مصر. تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر ببطولة العالم والتي تستضيفها مصر. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 / 23 ، 21 / 25 ، 25 / 15 ، 25 / 20 . بهذا الفوز يلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز التاسع والعاشر أمام منتخب تركيا غدا السبت على صالة ستاد القاهرة الدولي. Advertisements

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