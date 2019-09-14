رياضة | الحيرة تضرب فايلر قبل مواجهة الأهلي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحيرة تضرب فايلر قبل مواجهة الأهلي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن، لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام كانو سبورت.



ويحل الأهلي في السادسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأعلن الأهلي مساء أمس الجمعة غياب مهاجمه المغربي وليد أزارو بسبب الإصابة، التي تعرض لها في المباراة السابقة مع منتخب المغرب أمام النيجر.



وخضع أزارو لفحص طبي قبل مران الأهلي الأخير أمس والذي أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل ليقرر الجهاز الفني للفريق استبعاده من المباراة.



ويأمل فايلر في اختيار المهاجم الذي سيقود هجوم فريق الأهلي في مباراة الغد، والتي يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة. ويأمل فايلر في اختيار المهاجم الذي سيقود هجوم فريق الأهلي في مباراة الغد، والتي يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة. التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني.



ويحل الأهلي في السادسة من مساء اليوم ضيفًا على فريق كانو سبورت الغيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الفريق الأحمر لهذا الدور بعد الفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-حراسة المرمى : محمد الشناويخط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلولخط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحيخط الهجوم : مروان محسن. أزارو يغيب عن الأهلي أمام كانو سبورت للإصابة

تأكد غياب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام كانو سبورت الغيني بسبب الإصابة. ويحل الأهلي ضيفًا في السادسة من مساء غدً السبت على مضيفه كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا. Advertisements ويعاني أزارو من الإصابة في الركبة، والتي أجبرته على عدم المشاركة في مران الفريق الأحمر على مدار اليومين السابقين. وكان أزارو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في المباراة الودية أمام النيجرحيث هرج في الدقيقة ٦٥، ولم يستكمل اللقاء.