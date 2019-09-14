رياضة | برشلونة يصرف النظر عن نيمار ويتجه لضم هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصرف النظر عن نيمار ويتجه لضم هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تزايد الخلاف داخل مجلس إدارة برشلونة بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وذلك عقب تعثر المفاوضات التي أجراها النادي الكتالوني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة لتتوجه أنظار مسئولي البلوجرانا إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هناك جدلا قائماً بشدة داخل جدران قلعة برشلونة عن التخلي عن فكرة ضم نيمار البالغ من العمر 27 عاما والذي أبدى بأكثر من طريقة رغبته في العودة إلى البلوجرانا لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت رحيله بدون الحصول على سعر باهظ.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشاكل وصاحب المعدلات التهديفية المذهلة بالإضافة إلى تتويجه بكأس العالم مع منتخب بلاده في العام الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابا من نيمار، حيث يصغر عنه بسبعة أعوام ولديه مزيدا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح كما أنه قليل التعرض لإصابات بالإضافة إلى عدم افتعاله مشكلات بين إدارة النادي الباريسي والجماهير كما فعل البرازيلي نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مفاوضات ضم مبابي من جانب إدارة برشلونة مع إدارة النادي الباريسي الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه تزداد صعوبة وخاصة مع برشلونة عقب تبادل الاتهامات بين الطرفين منذ سداسية البرسا في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2016 وخطف إدارة باريس لنيمار عن طريق لجوئها لتفعيل الشرط الجزائي في عقد نيمار ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم بـ222 مليون يورو.

وكان النجم الفرنسي كليان مبابي وجه لمنافسيه رسالة تفيد بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق نشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.

وحذر النجم الفرنسي كيليان مبابي من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وعلى جانب آخر، من غير المتوقع أن يتدرب مبابي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع المقبل باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأصيب كيليان مبابي بإصابة في الفخذ وقد يشارك لبعض الوقت أمام ستراسبورج غدًا السبت في حين تم استبعاد تيلو كيرير وجوليان دراكلر من المباراة مع اللوس بلانكوس.

وألمحت الصحف الإسبانية في الميركاتو الصيفي المنصرم أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي يفكر بقوة في الرحيل إلى الدوري الإسباني في الموسم الجديد مع وجود إهتمام بالغ من قبل إدارة ريال مدريد وكذلك إدارة برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب، حيث سيكون مبابي أمام إختبار صعب لا يكون فيه معظم لاعبي كرة القدم في العالم لأنهم نجوم قلائل فقط هم من نجحوا في خطف أنظار قطبي كرة القدم في إسبانيا وكان مبابي واحد منهم.

ووضع برشلونة مبابي ضمن أهدافه في الصيف المقبل بعد فشله في التعاقد مع نيمار أما ريال مدريد فيريد مبابي رغبة في إرضاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يرى بأنه قادر على صناعة أسطورة كروية من خلال موهبة مبابي في حالة إنضمامه لصفوف ريال مدريد ومع إصرار زيدان ورغبة برشلونة ستكون هناك قصة جديدة على غرار قصة نيمار في الصيف المقبل.

أمام مبابي نفسه فيريد الذهاب إلى إسبانيا بعدما تأكد أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم لن يكون إلا من خلال الدوري الإسباني كما كان يفعل ميسي ورونالدو على مدار 10 سنوات متواصلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية في الفترة الأخيرة أن مبابي سيختار ريال مدريد، حيث أعلن اللاعب صراحة أكثر من مرة عن حبه للنادي الملكي منذ الصغر بالإضافة إلى تعلقه الشديد بأسطورته المفضلة زين الدين زيدان الذي يجلس على دكة البدلاء في مدريد في منصب المدير الفني وهي أمور سوف تسهل كثيرً على مبابي في عملية الإختيار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع خطة محكمة من أجل الفوز بخدمات الشاب الفرنسي، حيث سيقدم النادي عرض لا يرفض إلى إدارة باريس في الصيف المقبل من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وقبل دخول منافسين أخرى وعى رأسهم برشلونة.