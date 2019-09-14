رياضة | عين.. هل يواصل نادال تحطيم الأرقام القياسية في عالم التنس ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. هل يواصل نادال تحطيم الأرقام القياسية في عالم التنس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.



توج اللاعب الإسباني رافائيل نادال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس لموسم 2019، وذلك عقب الفوز على الروسي دانيل ميدفيديف بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية بين اللاعبين خلال اللقاء الذي استمر لما يقارب الخمس ساعات.

وأصبح نادال يمتلك 19 لقبا في البطولات الأربعة الكبرى الجراند سلام ليقلص الفارق مع السويسري روجر فيدرر إلى لقب وحيد حيث يحتل فيدرر صدارة تلك القائمة برصيد 20 لقب ويوسع الفارق مع الصربي دجوكوفيتش صاحب ال15 لقبا.

ويملك أيضاً الإسباني نادال رقم مميزا، حيث أصبح ثاني ‏أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام بعد بلوغ 30 عام من العمر برصيد 7 نهائيات، ويتصدر تلك القائمة الثنائي روزويل وفيدرر برصيد 8 نهائيات.

ودخل رافا في قائمة أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام على الأرضية الصلبة، حيث يحتل نادال المرتبة السادسة لـ +10 نهائيات، ويحتل دجوكوفيتش صدارة تلك القائمة برصيد 15 نهائي، ويليه فيدرر برصيد 14 نهائي، ويأتي الثنائي سامبراس وليندل برصيد 11 نهائي، ويليهم الإسباني نادال وأجاسي برصيد 10 نهائيات. واختارت غيت الخليج 365 الرياضي نادال نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره مع التنس ..



ولد رفائيل نادال باريرا في 3 يونيو 1986 بماناكور وهي مدينة تقع في منطقة جزر البليار شرق إسبانيا وتقع في جزيرة مايوركا.



سباستيان نادال هو والد رفائيل وهو رجل أعمال يمتلك شركة تأمين بالإضافة إلى شركة زجاج ووالدته هي ماريا ماريا باريرا وهي ربة منزل وتدير مطعم سا بونتا.

رفائيل لديه أخت صغيرة تدعى ماريا إيزابيل وعمه هو ميجيل أنخل نادال وهو لاعب كرة قدم محترف معتزل لعب لفرق برشلونة وريال مايوركا ولعب للمنتخب الإسباني.



أدرك توني نادال لاعب التنس السابق وعم رافائيل الآخر موهبة رافائيل في التنس وقدمه إلى عالم التنس عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط.

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وهو في الثامنة من عمره، فاز رفائيل بأول بطولة محلية له تحت 12 عامًا على الرغم من أنه كان لاعب كرة قدم واعد ولكن عمه توني شجعه على ممارسة التنس وكثف له التدريبات.

وعندما بلغ سن الثانية عشر، فاز رفائيل بدأ في حصد الألقاب المحلية والأوروبية في التنس وكان وقتها يلعب التنس وكرة القدم في وقت واحد ليجبره والده على الاختيار بين كرة القدم والتنس حتى لا تتدهور نتائجه الدراسية كلياً وبالفعل اختار رفائيل التنس وتوقف عن ممارسة كرة القدم.



وهو في سن الرابعة عشر، طلب منه الاتحاد الإسباني للتنس أن يغادر بلدته ليذهب ويتدرب في برشلونة لكي يحرز تقدمًا أفضل ولكن عائلته رفضت هذه الدعوة وفضلت أن يبقى في مايوركا كي لا يتأثر تعليمه، كما أنّ عمه توني نادال ظن أنّه بإمكانه أن يحرز تقدمًا وهو في بلدته.

وبسبب بقائه، لم يحظ رفائيل على الدعم المالي من الاتحاد الإسباني وكان على والديه أن يغطيا تكاليف تدريبه.



احترف رفائيل التنس رسمياً وهو في الخامسة عشر من عمره وشارك في حدثين من تنظيم الاتحاد الدولي للتنس.



في 2002 وهو في السادسة عشر من عمره،وصل نادال إلى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون للناشئين في أول مشاركة له بأحد البطولات الكبرى للصغار ليبدأ مشواره الإحترافي الحقيقي في عالم التنس.



* بطولاته :

فاز نادال حتى الآن ب 25 بطولة، منهم 19 بطولة في الجراند سلام فردي (أستراليا المفتوحة عام 2009 وفرنسا المفتوحة أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017 و2018 و2019 وويمبلدون عامي 2008 و2010 وأمريكا المفتوحة أعوام 2010 و2013 و2017 و2019).



كما فاز بكأس ديفيز للتنس (فرق) 4 مرات، أعوام : 2004 و2008 و2009 و2011.



أيضًا توج نادال بالميدالية الذهبية في دور الألعاب الأولمبية 2008 ببكين (فردي رجال) وبالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريودي جانيرو (زوجي رجال).