رياضة | ريال مدريد وليفانتي.. تعرف على تشكيلات زيدان للمباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وليفانتي.. تعرف على تشكيلات زيدان للمباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بالإضافة إلى ذلك، في حالة البرازيلي، وصل يوم الخميس وتدرب يوم واحد فقط، سيجعل ذلك أن المدرب سيضطر إلى التجربة للحصول على تشكيلته الأساسية، هذه بعض البدائل التي يمكن إستخدامها لحل المشكلة الكبيرة التي تواجهه.
ثلاث قلوب دفاع ولاعبان على الأطراف ولاعبان في الوسط... إنها الخطة التي اختبرها زيدان بالفعل في الموسم التحضيري والتي تسمح له باستخدام لاعبان وسط. مع وجود كارفاخال ومارسيلو على الأطراف والتي تسمح إلى تقديم الدعم لكروس وكاسميرو، سيكون خط الوسط مكون من أربعة لاعبين في الجوهر.
ثم يكمل اللاعبين الأحد عشر الأساسيين مع ثلاثة لاعبين في الهجوم، حيث يجب أن يختار من بين خاميس رودريجيز، إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكويز، فينيسيوس ورودريغو غوس.
لاعبين أطراف، مع ميندي في الدفاع ومارسيلو في الأمام... لن تكون هناك مشاكل في الدفاع، لذا يمكن مضاعفة لاعبين الأطراف ودمج إثنان منهم مع خط الوسط. سيكون من الطبيعي أن يقوم بجعل مارسيلو في خط الوسط وتعويضه بميندي في الدفاع.
سيسمح له هذا الخيار أيضاً بتشكيل خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين وسط (مارسيلو، كاسميرو وكروس) أو أربعة (مع جيمس أو لوكاس فاسكويز على اليمين).
4-4-2 أو 4-3-3 مع جيمس مكان مودريتش... سيكون الخيار الأكثر طبيعية هو إيجاد بديل لمودريتش، والذي قد يجعل خاميس مثالياً لذلك. ومع ذلك، فإن الشك هو أن الكولومبي قد عاد للتو من الإصابة ويعتمد على ما إذا يريد زيدان المخاطرة أم لا.
ويشكل كروس، كاسميرو وجيمس مركز خط الوسط وفي الهجوم يستطيع إستخدام بقية الخيارات الهجومية المتاحة له. مع جيمس، سوف يكون من الممكن أن يلعب مع أربعة لاعبي خط الوسط مع دمج لوكاس فاسكويز مع وسط الميدان.