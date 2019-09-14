رياضة | ريال مدريد وليفانتي.. تعرف على تشكيلات زيدان للمباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وليفانتي.. تعرف على تشكيلات زيدان للمباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق نادي ريال مدريد الإسباني سوق الانتقالات الصيفية مع عدد متوسط من لاعبي خط الوسط، والآن، تسببت إصابة لوكا مودريتش، إيسكو ألاركون وفيدي فالفيردي في اللحظة الأخيرة في جعل المدرب زين الدين زيدان يعاني من مشكلة خطيرة من أجل إكمال خط الوسط، حيث أن المدرب سيكون لديه لاعبان وسط فقط في مباراة ليفانتي وهما: توني كروس وكاسميرو.

وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بالإضافة إلى ذلك، في حالة البرازيلي، وصل يوم الخميس وتدرب يوم واحد فقط، سيجعل ذلك أن المدرب سيضطر إلى التجربة للحصول على تشكيلته الأساسية، هذه بعض البدائل التي يمكن إستخدامها لحل المشكلة الكبيرة التي تواجهه.

ثلاث قلوب دفاع ولاعبان على الأطراف ولاعبان في الوسط... إنها الخطة التي اختبرها زيدان بالفعل في الموسم التحضيري والتي تسمح له باستخدام لاعبان وسط. مع وجود كارفاخال ومارسيلو على الأطراف والتي تسمح إلى تقديم الدعم لكروس وكاسميرو، سيكون خط الوسط مكون من أربعة لاعبين في الجوهر.