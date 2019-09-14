رياضة | أرقام مميزة عن مباراة ريال مدريد وليفانتي.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مميزة عن مباراة ريال مدريد وليفانتي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ليفانتي، على ملعب "سانتياجو برنابيو" غدًا السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ومن الجدير بالذكر انه قد سقط فريق ريال مدريد من جديد أمام أعين عشاقه وتعادل من بهدفين لمثلهما مع مضيفه فياريال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لاسيراميكا.

وبهذه النتيجة المخيبة يتراجع الفريق الملكي للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، فبعد أن خاض الميرينجي ثلاث مباريات، استطاع أن يحقق الفوز فى مباراة، وتعادل في مباراتين.

وقبل المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وليفانتي، يستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" بعض الأرقام المميزة عن هذه المباراة، على النحو التالي :

- تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفانتي : • لعب ريال مدريد وليفانتي 28 مباراة. • فاز ريال مدريد 21 مباراة. • فاز ليفانتي 4 مباريات. • تعادل الفريقان 3 مباراة . • سجل ريال مدريد 65 هدف. Advertisements • سجل ليفانتي 19 هدف.

كانت اخر 5 مباريات بين ريال مدريد وليفانتي بالدوري الإسباني كالتالي : - ليفانتي 1✖️2 ريال مدريد - ريال مدريد 1✖️2 ليفانتي - ليفانتي 2✖️2 ريال مدريد - ريال مدريد 1✖️1 ليفانتي - ليفانتي 1✖️3 ريال مدريد

-ريال مدريد في آخر 13 مباريات له ضد فريق ليفانتي في جميع المسابقات، خسر في مباراة واحده فقط ( فاز 10 , تعادل 2 )

- ريال مدريد ضد ليفانتي في أخر في 12 مباراة بالدوري الاسباني في ملعب السانتياجو بيرنابيو خسر 2 مباراتين ( فاز 9 , تعادل 1 )

- ريال مدريد لم يحافظ على نظافة شباكة ضد ليفانتي في اخر 5 مباريات وأستقبل 7 أهداف.

- ريال مدريد لم يحقق أي إنتصار ضد ليفانتي بالدوري على ملعب السانتياغو بيرنابيو مُنذ أكتوبر 2015.