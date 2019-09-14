رياضة | مركز شباب ببا يعاني الإهمال من جانب المسئولين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب ببا يعاني الإهمال من جانب المسئولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مركز شباب ببا أحد أقدم مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف والذى يشارك بفريق في دورى القسم الثالث لكرة القدم بجانب اشتراكه بمسابقات اتحادات لعبات الكونغ فو وكرة اليد ورفع الأثقال والكاراتيه وكمال الاجسام والكرة الطائرة وبجانب أندية التطوع والمرأة وغيرها ويخدم جميع الهيئات الرياضية بمدينة ببا ببنى سويف .

يواجه مركز شباب ببا الرياضى أزمة قبل بداية الموسم الرياضى تتمثل فى وجود مبنى إداري يحتوى على غرف أنشطة ومخازن إدارية ونزل للشباب من قطاع الناشئين والفريق الاول ، وتم إنشاء المبنى على مرحلتين من الفترة من عام 2002 وحتى عام 2006 ،

وظهر بالمبنى العديد من الملاحظات الإنشائية وتم إجراء بعض الترميمات على مراحل مختلفة .

ونظرا للحاجة الماسة إلى هذا المبنى لتنفيذ أنشطة المركز فلم يتم إخلاء المبنى لعدم وجود مكان بديل .

ويواجه المترددين على مركز شباب ببا تخوفا كبيرا إزاء ظهور شروخ وتساقط كتل خرسانية من سقف الدور الاول وهو ما يهدد حياة المترددين على المركز من الشباب والصغار .

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فى السياق ذاته قال محمد جابر المليجي ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ببا الرياضى ل " الخليج 365 الرياضى " : فى الحقيقة المشكلة مستمرة منذ سنوات طويلة وقمنا بمخاطبة الجهات المختصة كمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف أكثر من مر، وفى الفترة الأخيرة ظهور الشروخ بالغرف وغيرها يجعلنا نعيش فى هاجس نتيجة التخوف على حياة اللاعبين وغيرهم .

وتابع قائلا : أرسلنا التقارير الهندسية للمديرية ووزارة الشباب والرياضة ونقترب من بداية الموسم الرياضى وحتى الآن لا يوجد ما يمثل لنا بارقة أمل نحو حل المشكلة مما يمثل لنا أزمة خاصة وأن المبنى أحد المنشآت الهامة بمركز الشباب .

واختتم قائلا : ما نتمناه هو الإسراع فى حل مشكلة شباب ببا قبل بداية الموسم الكروى .

ويحتوى مركز شباب ببا بمحافظة بنى سويف والذى يشارك بدورى القسم الثالث تم إشهاره برقم ١٤ لسنة ١٩٩٧ على مساحة ٢٢٠٥٠ تضم حمام سباحة وملاعب كرة قدم قانونى وملعب نجيل صناعة وملعب كرة يد رمال ومضمار العاب قوى ومبانى إدارية تخص إدارة شباب ببا بجانب مكاتب مجلس إدارة مركز الشباب والموظفين وغيرها .