رياضة | أحمد مرتضي منصور يوجه رسالة هامة إلى مؤمن زكريا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضي منصور يوجه رسالة هامة إلى مؤمن زكريا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة النادي الزمالك على تقديم الدعم والمساندة لمؤمن زكريا لاعب الأهلي، وذلك بعد تصريحاته الصادمة أمس في برنامج "اللعيب" حول معاناته من إصابة غامضة، أبعدته عن الملاعب خلال الأشهر الماضية.

وكتب أحمد مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك والاهلي السابق اتمنى من الله الشفاء العاجل له وانا على استعداد تام بتقديم كل انواع الدعم سواء كان الطبي اوالمعنوي".

وكان مؤمن زكريا قد أعلن خلال ظهوره عبر فضائية "إم بي سي مصر" أنه يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال الـ 6 أشهر الماضية، وأنه يستعد للسفر إلي ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري، للخضوع لفحوصات طبية هناك للتعرف على طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، مؤكدًا أنه سيعود مجددًا للمشاركة مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ونفي مؤمن زكريا ما تردد بخصوص أن تكون إصابته مزمنة، مؤكدًا أن 60 % من إصابته هي نفسية، وأكد أنه سوف يطير إلي ألمانيا للخضوع للكشف الطبي هناك، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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وكان النادي الأهلي قرر عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد 2019 - 2020، وفضل الجهاز الفني للمارد الأحمر، تأجيل قيد اللاعب لفترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم، حتي يتم التعرف على موقف اللاعب من الإصابة التي يعاني منها قبل إتخاذ أي قرار بشأن قيده من عدمه.

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وبدأت أزمة إصابة مؤمن زكريا الغامضة بعد موافقة إدارة الاهلي على رحيله إلي نادي أحد السعودي علي سبيل الإعارة في يناير 2019، وخرج اللاعب وقتها في الإعلام وألمح لمعاناته من أزمة داخل القلعة الحمراء دفعته للموافقة على الإنتقال للدوري السعودي، وأكد أنه سيعود للأهلي مجددًا وأنه لا يستسلم بسهولة بل سيعود أقوي وأفضل من السابق.

وخرج سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي بعد أقل من شهر من التعاقد مع "مؤمن"، وأعلن إنهاء إعارته بسبب معاناته من مشكلة عضلية، تؤثر علي مشاركته في تدريبات ومباريات الفريق السعودي، وخرج اللاعب ونفي تصريحات رئيس النادي السعودي وأكد أنه لا يعاني من اي إصابات مزمنة.

عاد "مؤمن" للأهلي بعد إنهاء تعاقده مع أحد السعودي، ولكنه ظل طوال 6 أشهر بعيدًا عن الملاعب، حتي ظهر أمس في برنامج "اللعيب" وكشف عن إصابته وسفره إلي ألمانيا للخضوع للفحص الطبي هناك لتحديد مدة غيابه عن الملاعب، ولاقي نجم الأهلي دعمًا كبيرًا من جماهير ونجوم الكرة المصرية بعد الكشف عن أزمته.