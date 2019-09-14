رياضة | أخبار ريال مدريد: الريال يستعد لضم صفقتين من العيار الثقيل بأمر زيدان وصدمة جديدة تضرب الفريق والبرسا يتجه لهدف الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الريال يستعد لضم صفقتين من العيار الثقيل بأمر زيدان وصدمة جديدة تضرب الفريق والبرسا يتجه لهدف الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 13 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي برشلونة لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل ورصد إدارة الملكي مبلغ 210 يورو للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صدمة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي كشف خلاله إصابة الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي نجم وسط الفريق وذلك قبل مواجهة ليفانتي غدا السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأفاد الملكي في بيانه الرسمي أنّ النجم الأوروجوياني خضع لفحوصات طبيه اليوم الجمعة وتبين أنه يُعاني من إصابة في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى.

ولم يوضح بيان ريال مدريد مدة غياب فالفيردي ولكنه أكد أنه لن يكون قادرًا على المُشاركة غدًا في المباراة أمام ليفانتي.

وبإصابة فالفيردي، أصبح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ورطة بسبب إصابة لوكا مودريتش وعودة كاسيميرو متأخرًا من البرازيل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويعانب ريال مدريد من إصابات أخرى مثل أسينسيو الذي انتهى موسمه بالإضافة إلى إبراهيم دياز وكذلك لوكا مودريتش.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أفادت في يوليو الماضي بأنه هناك شائعات حول تعاقد ريال مدريد مع لاعب خط وسط في ميركاتو الفريق الصيفي الحالي ولكن المدرب زين الدين زيدان لم ينسى لاعبه الشاب فيدريكو فالفيردي.

وأكدت صحيفة البرنابيو ديجيتال الإسبانية أن المدرب سوف يعتمد علي النجم الأوروجوياني كثيراً وبالفعل المستر تحدث مع اللاعب في الاشهر الماضية بعد عودته لتولي قيادة الفريق.

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي سوف يعتمد على فيدريكو فالفيردي وسوف يمنحه العديد من الدقائق، حيث أنه شاهد إمكانيات اللاعب في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي.

ويعتقد زيدان بأن فالفيردي يملك العديد من المميزات ليصبح ضمن خططه الموسم المقبل كما صرح اللاعب نفسه بأنه سوف يستمر مع الفريق.

وكانت العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع فالفيردي على رأسهم برشلونة وآرسنال الإنجليزي الا أن النادي الملكي تمكن من شراء اللاعب في مقابل مادي بلغ 5 ملايين يورو وقام فالفيردي بعمل الفحوصات الطبية ونجح بها لينضم إلى النادي الملكي قادما من نادي بينارول الأوروجوياني.

يذكر أن فيديريكو فالفيردي الذي ولد في 22 يوليو عام 1998 في أوروجواي، انضم إلى نادي بينارول في عام 2012 وشارك مع فريق الشباب حتى العام الحالي كما انه شارك مع الفريق الاول في مباريتان فقط وقد ظهرت موهبته منذ فترة كبيرة .

- زيدان يعلق على إصابة مودريتش وموقف بيل

صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن كلا من الكولومبي خيمس رودريجيز والبلجيكي إيدين هازارد جاهزان لتعويض غياب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أصيب في فترة التوقف الدولي لمواجهة ليفانتي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "مشاكل فترة التوقف؟ الأمر مُعقد وكانت فترة طويلة ولسنا مرتاحين مع ذلك ولكن هذا هو الحال، كان أمام الخصم 15 يوما للاستعداد للمباراة ونحن لدينا 3 لاعبين فقط يتدربون".

وعن إصابة مودريتش، علق زيدان قائلاً : "لقد خاض مباراتين في 3 أيام والآن تعرض للإصابة وآمل أن يتعافى سريعًا ولكنه لن يلعب غدًا وعلينا تقبل ذلك".

وعن راموس، قال زيدان:"راموس؟ لن أتحدث عن قصة راموس، فالكل يعرفها باستثناء من يكرهونه وسيواصل القيام بأشياء رائعة في مدريد ولا يتعب من بذل أقصى ما لديه لهذا الفريق".

وأضاف:"هازارد ورودريجيز؟ هناك أشياء سلبية وأخرى إيجابية، فسنفقد مودريتش ويعود آخرين وكل شخص سيكون لديه فرصة للمشاركة معنا".

وعن أزمة الإصابات، علق زيزو قائلا: "لا نعرف، جميع الأندية تواجه مشاكل مع الإصابات ولدينا لاعبين دوليين لا يتوقفون عن اللعب وأثق في الأشخاص الذين يعملون هنا لأنهم الأفضل وآمل ألا يتعرض أي لاعب آخر بعد مودريتش للإصابة".

وتابع:"نافاس وأريولا؟ المجموعة هنا كما هي، أتمنى الأفضل لنافاس ونفس الشيء لأريولا، لا أكثر".

وأردف قائلا:"موقف بيل؟ لقد قلت دائمًا أن له جودة مثيرة للإعجاب والجميع يعرفون ما حدث في الصيف والآن هو سعيد وأنا سعيد وعلينا أن نتقدم للأمام وجميع اللاعبين الموجودين هم الأفضل وسأعتمد عليهم وبيل واحد منهم، فهي فلسفتي وأؤمن بكل اللاعبين ونحن جميعًا في نفس القارب".

واستطرد قائلا:"نحن نعرف وضعنا في الدوري لأننا خسرنا النقاط ونعرف أهمية الفوز غدًا وإذا قدمنا أفضل ما لدينا ستكون فرصنا أفضل للفوز".

وعن عدم ثقته في فينيسيوس، صرح زيدان قائلا: "هو يحظى بكامل ثقتي وهو مستقبل ريال مدريد وكل شيء يستغرق وقتا لكن في بعض الأحيان لن يلعب لأنه سيلعب مباراة أخرى وهو لاعب جيد وسأعتمد عليه ولدي ثقة فيه".

وواصل: "قلة الخيارات في خط الوسط؟ ما لدي هي هذه المجموعة وأثق تماما بهم ولا يمكننا التحدث أكثر لأنه لن يتغير أي شيء".

واكمل زيدان حديثه قائلا: "الآن سنبدأ حيث خلال 21 يوما لدينا 7 مباريات وسنستخدم جميع اللاعبين والانتقادات لن تتوقف لكن ما نريد تغييره هي نتائج المباريات".

وعن إيدين هازارد اختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"يجب الاعتماد عليه بحذر لأنه عانى من إصابة لـ3 أسابيع وهناك الكثير من الضغط عليه وهو مستعد لمباراة الغد لكن أنا سأقرر كيف سيتم الاعتماد عليه".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بينما يحتل ليفانتي المركز الرابع برصيد 6 نقاط ويسعى ريال مدريد للفوز وتعزيز المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بعد نتيجته المخيبة قبل التوقف الدولي والتي تعادل فيها مع بلد الوليد بهفين لكل منهما.

- برشلونة يصرف النظر عن نيمار ويتجه لضم هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تزايد الخلاف داخل مجلس إدارة برشلونة بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وذلك عقب تعثر المفاوضات التي أجراها النادي الكتالوني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة لتتوجه أنظار مسئولي البلوجرانا إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هناك جدلا قائماً بشدة داخل جدران قلعة برشلونة عن التخلي عن فكرة ضم نيمار البالغ من العمر 27 عاما والذي أبدى بأكثر من طريقة رغبته في العودة إلى البلوجرانا لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت رحيله بدون الحصول على سعر باهظ.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشاكل وصاحب المعدلات التهديفية المذهلة بالإضافة إلى تتويجه بكأس العالم مع منتخب بلاده في العام الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابا من نيمار، حيث يصغر عنه بسبعة أعوام ولديه مزيدا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح كما أنه قليل التعرض لإصابات بالإضافة إلى عدم افتعاله مشكلات بين إدارة النادي الباريسي والجماهير كما فعل البرازيلي نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مفاوضات ضم مبابي من جانب إدارة برشلونة مع إدارة النادي الباريسي الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه تزداد صعوبة وخاصة مع برشلونة عقب تبادل الاتهامات بين الطرفين منذ سداسية البرسا في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2016 وخطف إدارة باريس لنيمار عن طريق لجوئها لتفعيل الشرط الجزائي في عقد نيمار ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم بـ222 مليون يورو.

وكان النجم الفرنسي كليان مبابي وجه لمنافسيه رسالة تفيد بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق نشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.

وحذر النجم الفرنسي كيليان مبابي من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعلى جانب آخر، من غير المتوقع أن يتدرب مبابي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع المقبل باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأصيب كيليان مبابي بإصابة في الفخذ وقد يشارك لبعض الوقت أمام ستراسبورج غدًا السبت في حين تم استبعاد تيلو كيرير وجوليان دراكلر من المباراة مع اللوس بلانكوس.

وألمحت الصحف الإسبانية في الميركاتو الصيفي المنصرم أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي يفكر بقوة في الرحيل إلى الدوري الإسباني في الموسم الجديد مع وجود إهتمام بالغ من قبل إدارة ريال مدريد وكذلك إدارة برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب، حيث سيكون مبابي أمام إختبار صعب لا يكون فيه معظم لاعبي كرة القدم في العالم لأنهم نجوم قلائل فقط هم من نجحوا في خطف أنظار قطبي كرة القدم في إسبانيا وكان مبابي واحد منهم.

ووضع برشلونة مبابي ضمن أهدافه في الصيف المقبل بعد فشله في التعاقد مع نيمار أما ريال مدريد فيريد مبابي رغبة في إرضاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يرى بأنه قادر على صناعة أسطورة كروية من خلال موهبة مبابي في حالة إنضمامه لصفوف ريال مدريد ومع إصرار زيدان ورغبة برشلونة ستكون هناك قصة جديدة على غرار قصة نيمار في الصيف المقبل.

أمام مبابي نفسه فيريد الذهاب إلى إسبانيا بعدما تأكد أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم لن يكون إلا من خلال الدوري الإسباني كما كان يفعل ميسي ورونالدو على مدار 10 سنوات متواصلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية في الفترة الأخيرة أن مبابي سيختار ريال مدريد، حيث أعلن اللاعب صراحة أكثر من مرة عن حبه للنادي الملكي منذ الصغر بالإضافة إلى تعلقه الشديد بأسطورته المفضلة زين الدين زيدان الذي يجلس على دكة البدلاء في مدريد في منصب المدير الفني وهي أمور سوف تسهل كثيرً على مبابي في عملية الإختيار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع خطة محكمة من أجل الفوز بخدمات الشاب الفرنسي، حيث سيقدم النادي عرض لا يرفض إلى إدارة باريس في الصيف المقبل من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وقبل دخول منافسين أخرى وعى رأسهم برشلونة.

- ريال مدريد يستعد لضم نجم ليفربول

كشفت تقارير إنجليزية أن نادي ريال مدريد الاسباني يجهز عرضًا خياليًا للتعاقد مع نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق الملكي استعدادًا للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، أن مصادرها داخل ليفربول تقول بأن ريال مدريد مستعد لدفع هذا المبلغ، وذلك بعدما تأكد النادي الملكي من هزيمته في صفقة نيمار دا سيلفا، حيث أن اللاعب البرازيلي يرغب في الإنتقال نحو صفوف برشلونة، والصفقة قد تحدث في الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت في وقت سابقة أن نادي ليفربول يدرس بيع لاعبه محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من قيمته الضخمة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من 3، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن.

وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل في موسمه الأول 74 هدفا في 110 مباريات، أما في موسمه الثاني سجل 27 هدفا ، بينها هدف ثمين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بفوزه عليه بهدفين دون رد.

وساهم "صلاح" في تتويج ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي، بالإضافة لوصافة بطولة الدوري الإنجليزي، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج في موسمين متتاليين.

- مفاجآت في قائمة ريال مدريد المعلنة لمواجهة ليفانتي

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد عن قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراته ضد ليفانتي مساء يوم السبت والموافق 14 سبتمبر الجاري وتأتي تلك المواجهة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتنطلق ضربة بداية مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني ظهر يوم السبت عند تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة والثانية بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثالثة بتوقيت أبو ظبي.

واستبعد زيدان من قائمته المستدعاة لخوض مباراة ليفانتي في الليجا كلاً من؛ ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش وإيسكو وفالفيردي للإصابة وإبراهيم دياز وماريو لأسباب فنية وجاريث بيل للإيقاف.

وتأتي قائمة نادي ريال مدريد المستدعاة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وألتوب، أريولا

خط الدفاع: داني كارفخال وسيرخيو راموس ومارسيلو وإيدير ميليتاو ورافائيل فاران وناتشو وفيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس وكاسميرو وجيمس رودريجيز ووإدين هازارد ولوكاس فاسكويز

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس ورودريجو، لوكا يوفيتش

وكان نادي ريال مدريد قد تعثر بعض الشيء خلال مبارياته الثلاثة في الدوري الإسباني حيثُ فاز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 ثم تعادل مع بلد الوليد بـ 1-1 وبعد ذلك تعثر ووقع في فخ التعادل مرة أخرى أمام فياريال بنتيجة 2-2.

ويحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط حيثُ تعادل مباراتين وفاز بمباراة وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

أما على الجانب الآخر؛ يحتل فريق ليفانتي المركز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط حصدهم من تحقيق الفوز في مباراتين على بلد الوليد وفياريال ولكنه تعثر في أولى مبارياته هذا الموسم بالخسارة من ألافيس بهدف نظيف في مستهل مشواره.

- ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة قبل لقاء باريس سان جيرمان

قالت صحف إسبانية أن ريال مدريد قد تلقى صدمة جديدة وذلك قبل نحو أيام قليلة من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠

وأشارت الصحف الإسبانية؛ أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش قد تأكد غيابه لمدة تزيد عن أسبوعيم على أقل تقدير وهو ما يجعل لحاقه بمباراة باريس أمر مستحيل.

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ولم تكن تلك هي الصدمة الوحيدة للنادي الملكي؛ حيث سيغيب كذلك لاعب الفريق؛ فالفيردي؛ عن مواجهة فريقه أمام النادي الباريسي منتصف الاسبوع الجاري.

ويبدو بأن الأخبار السيئة قبل مواجهة باريس لن تتوقف؛ حيث ألن للنادي الباريسي عن وجود أمكانية كبيرة لمشاركة مبابي وكافاني في مباراة ريال مدريد وبوجود إيكاردي سيكون ذلك هو الثلاثي الذي يقود هجوم نادي باريس سان جيرمان

وذكرت تقارير صحفية بأن ريال مدريد سيدخل مباراة باريس وهو يعاني من عدد كبير من الغيابات وهو ما يزيد من تعقيد موقف زيدان بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد حقق ٥ نقاط فقط بعد مرور ٣ جولات في بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم حيث تعادل الفريق في مباراتين وفاز في مباراة واحدة ليصبح في المركز الخامس بفارق ٤ نقاط خلف جاره أتليتكو مدريد والذي جمع ٩ نقاط كاملة.

وفي نفس السياق، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، نبأ سار لجماهير النادي الملكي قبل المواجهة المرتقبة ضد ليفانتي مساء يوم السبت في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إيدين هازارد جاهز وسوف يلعب يوم غدٍ، لقد تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع".

ويأتي ذلك بعد غياب إيدين هازارد عن مباريات بداية الموسم نظراً للإصابة التي تعرض لها ويعد البلجيكي الدولي إضافة كبيرة للملكي في مباراته أمام ليفانتي.

- خاميس رودريجيز يقود ريال مدريد أمام ليفانتي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، سوف يعتمد على النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، في المباراة القادمة ضد ليفانتي، بالجولة الرابعة من بطولة الليجا الإسبانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المحتمل أن يكون لدى خاميس روديجيز فرصة ضد ليفانتي حيث لا تزال المشاكل تتراكم بالنسبة لزيدان، خاصة أن ماركو أسينسيو سيغيب لفترة طويلة وايقاف بيل وإصابة كل من ايسكو وإبراهيم دياز ولوكا مودريتش وفالفيردي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه البلجيكي إيدين هازارد أصبح الآن متاح، لكن مدرب اللوس بلانكوس زيدان قد ألمح إلى أن البلجيكي سيلعب بعض الدقائق وقد لا يلعب لمدة 90 دقيقة.

ومن الجدير بالذكر انه قد عاش رودريجيز أوقاتا صعبة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان على أعتاب الرحيل عن صفوف الميرينجي.

وخرج النجم الكولومبي خلال سوق الانتقالات المنقضية من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، وحاولت أندية نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني استغلال الموقف والظفر بخدماته.

يذكر أن النجم الكولومبي البالغ من العمر 28 عاما قد عاد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد موسمين قضاهم رفقة نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة.

والمثير في الأمر أنه على الرغم من خروج اللاعب من حسابات المدرب زيدان، إلا أن العمل الجيد والجهد المبذول من قبل خاميس قد جعلت المدرب الفرنسي يعيد النظر ويغير رأيه.

ومن ثم فإنه يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، مصمم على تقديم موسم مميز مع الفريق الملكي، بعد الفترة الصعبة التي عاشها مؤخرا من جراء الإصابة وعودته للميرينجي مرة أخرى.

- الكشف عن سر إخفاقات ريال مدريد.. وزيدان جزء من المشكلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن السبب وراء تراجع مستوى فريق ريال مدريد هذا الموسم، حيث أكدت التقارير على أن عيوب ريال مدريد تكمن في خط الوسط.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض الملكي قد بدأ الموسم الحالي 2019-2020 بصورة متذببة، حيث خاض الفريق ثلاثة مباريات، حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين، ليصحد بذلك 5 نقاط فقط من أصل 9 نقاط ممكنة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه سيفاجأ أي شخص عندما شاهد أداء النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس مع اسبانيا ضد رومانيا يوم الجمعة بأن اللاعب يتمتع بقدراته وكان من الممكن أن يضطر إلى الانضمام إلى آرسنال الإنجليزي للحصول على دقائق اكثر ولم يكن لديه مكان في ريال مدريد ولم يكن لديه خيار حقيقي.

صحيح أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب اللوس بلانكوس يبحث عن خيارات أخرى مثل لعب مارسيلو متقدماً على ايسكو في الهجوم لكن الحقيقة تظل أن الفريق أضعف في خط الوسط حتى بعد الاستثمار الضخم في هذا الصيف لم يحضر الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد، وسمح لسيبايوس وماركوس يورينتي وماتيو كوفاتشيتش ومارتن أوديجار بالمغادرة.

وكان من الواضح أن ريال مدريد بحاجة إلى تعزيزات في خط الوسط، حتى قبل أهتمام زيدان ببوجبا حيث كان النجم الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ودوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي متاحين لكنهم فشلوا في التعاقد معهم.

والآن مع وجود بعض المشاكل في خط الوسط هناك حاجة ماسة إلى الخيارات إنه مثال لزيدان وإدارة النادي ان لا تتبع نفس المسار عند عودة زيدان، لقد ارتكب أخطاء ويبدو أن المشجعين ليسوا في مزاج متسامح ولا حتى لأسطورة مثل زيدان.

- زيدان: كل الطرق تؤدي إلى خاميس رودريجيز

من المحتمل أن يكون لدى جيمس رودريجيز فرصة أخرى لبدء ريال مدريد يوم السبت ضد ليفانتي.

لا تزال المشاكل تتراكم بالنسبة لزين الدين زيدان ، حيث تتركه الإصابات والتعليق أقل من الخيارات.

ماركو أسينسيو هو غياب طويل الأجل ، تم تعليق جاريث بيل ، بينما أصيب كل من إسكو وإبراهيم دياز ولوكا مودريتش. لم يتدرب فيد فالفيردي يوم الجمعة ، ومن غير المرجح أن يتم استدعاؤه إلى الفريق.

صحيح أن عاد هازارد متاح ، في النهاية ، لكن زيدان ألمح إلى أن البلجيكي قد لا يلعب كامل.

يتمتع جيمس رودريجيز ببداية جديدة في ريال مدريد بعد صيف متواصل من الحديث ويحاول الكولومبي اكتشاف النموذج الذي أكسبه الكثير من المعجبين به في كأس العالم 2014.

وخلال موسمه الأول مع المرينجي حيث سجل 17 الأهداف وساعد 18 تحت قيادة كارلو انشيلوتي.

ومع ذلك، تغيرت ثرواته في ملعب سانتياغو بيرنابيو مع تعيين رافائيل بينيتيز ثم زين الدين زيدان رأس المال هذا الصيف.

كان لاعب خط الوسط ، إلى جانب غاريث بيل ، أحد هؤلاء اللاعبين المتوقع بيعهم ، لكن ريال مدريد لم يتلق أي عروض اعتبروها مقبولة ولذا فقد بقي.

عاد جيمس إيجابيًا وطموحًا إلى ملاعب التدريب في فالديباس وهو يثير إعجاب زيدان ، لقد أعطاه المدرب الفرنسي بداية ضد ريال بلد الوليد ، والآن بعد أن تعافى من إصابته في ربلة الساق ، أصبح جيمس على وشك في مواجهة فريق ليفانتي يوم السبت.

وأوضح زيدان: "يجب أن نكون بطيئين معه لأنه أصيب لمدة ثلاثة أسابيع ، كلنا نريد أن نراه بالفعل ، لكن علينا أن نكون هادئين.

وتابع: هناك الكثير من الضغط والتوقع". ولكنني سأكون الشخص الذي يقرر كيفية تناول جرعاته. "تشير جميع العلامات إلى جيمس ، ثم. من المحتمل أن يكون في بداية الحادي عشر ، وإذا لم يكن كذلك ، فمن المؤكد أنه سيظهر في مرحلة ما

وانهى زيدان حديثه: " وقال زيدان عن جيمس عندما سئل "فرصتهم للمساهمة في الفريق."

- أريولا: سعيد بالانضمام لريال مدريد وسأقاتل للتواجد في التشكيل الأساسي

تحدث الفرنسي ألفونسو أريولا المنضم حديثًا لريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

وقال أريولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الملكي لتقديمه اليوم إلى وسائل الإعلام :"إنه لشرفٌ أن أتمكن من اللعب تحت قيادة أسطورة مثل زيدان".

وأضاف :" إن سنحت ليّ الفرصة، سأحاول أن أقدّم أفضل ما هو ممكن، وإن لم تسنح فسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وتابع :"اليوم يوم سعيد جدًا، سأقاتل ولن أفكر الآن بإمكانية عدم وجودي في الفريق الأساسي".

وزاد :"المحادثة الأولى مع كورتوا سارت على نحوٍ جيد، بالتأكيد ستكون هنالك فرص".

وأشار :"ما نتحدث عنه مع المدرب يبقى داخل غرفة الملابس. علينا أن نكون مستعدين لما قد يحدث".

وأوضح :"إيكر كاسياس كان قدوةً لي في الطفولة. رؤية ما كان يفعله جعلتني أرغب بأن أكون حارس مرمى".

وعن هدفه مع ريال مدريد قال :"الهدف هو تقديم أقصى ما لديّ كل يوم وأن أكون جاهزًا ومستعدًا لكل مباراة حتى أتمكن من إبراز مستواي عندما تسنح الفرصة".

وحول أول لقاء مع مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان قال :" لقد استقبلني بشكل جيد جدًا ورحب بي.".

وعن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا قال :"صحيح أنها مصادفة عجيبة بأن أعود بهذه السرعة لكنني لم أتحدث عن الأمر داخل غرفة الملابس، أنا أحاول التأقلم بأسرع وقتٍ ممكن".

وحول الرقم 1 والذي سيرتديه مع الريال قال :" الرقم 1 يمثل الكثير في هذا النادي، كاسياس كان يرتديه وكان قدوةً لي وجعلني أرغب بأن أصبح حارس مرمى كما أملك قمصانه، إنه رقم جميل وسيتعين عليّ أن أثبت أنني الرقم 1".

وأشار :" أمامي عامٌ واحد فقط على سبيل الإعارة لكنني سأحاول تقديم أفضل ما يُمكن خلاله. صحيح أن هناك منافسة قوية لكنني سأظهر مستواي".

وأردف :"شاهدت جميع الكؤوس داخل غرفة الألقاب ونريد أن نُزيد من عددها لكن لتحقيق ذلك سيكون علينا أن نتحلَ بتنافسية كبيرة".

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