رياضة | أون سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك وجينيرسون فوت السنغالي

حسم مسئولو نادي الزمالك الجدل في الساعات الماضية حول إذاعة مباراة جينيرسون فوت السنغالي المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وأعلنت قناة "أون سبورت" حصولها على حقوق بث المباراة والمقرر إقامتها غدا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأمل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو في تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء الذهاب ليضع الفريق قدما بدور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

يسعى بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لاستغلال مباراة جينيرسون فوت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا في إثبات أنفسهم وحجز مقاعدهم في التشكيل الأساسي والعودة مرة أخرى بعد فترة من الغياب أو على الأقل التواجد في الشوط الثاني، ويأتي على رأسهم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق والذي غاب لفترة طويلة للإصابة التي كان يعاني منها في الركبة قبل سفره إلى فرنسا وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك والتأكد من سلامته، وتواجد على دكة البدلاء في مواجهة بيراميدز الأخيرة بنهائي كأس مصر ولم يشارك، وقرر الجهاز الفني اصطحابه إلى القائمة في مباراة بطل السنغال للاستفادة منه.

ويعلم بوطيب جيدًا أن المنافسة ستكون في غاية الصعوبة مع مصطفى محمد وعمر السعيد وهو ما يأتي في مصلحة الفريق بنهاية الأمر بسبب رغبة الجميع في المشاركة والحصول على فرصته وإثبات نفسه.

أحمد زيزو يعلم جيدًا أن فرصته في المشاركة بالتشكيلة الأساسية صعبة للغاية وسط تواجد عدد من العناصر المميزة في مركزه، لذلك يحاول استغلال غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" المستبعد من تلك اللقاء في العودة وإثبات نفسه، خاصة أنه كان أحد العناصر الهامة في الموسم الماضي وقدم مستويات رائعة وحجز مكانه مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، ويرغب زيزو في تثبيت خطاه مع الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق والحفاظ على مكانه داخل المستطيل الأخضر.

العنصر الثالث هو كريم بامبو والغائب عن المشاركة منذ مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد المشادة التي وقعت بينه وبين المغربي أشرف بن شرقي زميله في الشوط الأول ليتم استبداله بين شوطي اللقاء وقتها وغاب بعدها تمامًا عن المشاركة، ويرغب بامبو في المشاركة والحصول على فرصته وتصحيح الصورة لدى الجهاز الفني والجماهير بعد الانتقادات التي تعرض لها وإتهامه بإثارة المشاكل والأزمات لذلك ستكون مباراة بطل السنغال بمثابة فرصة مميزة له من أجل إثبات نفسه ومصالحة الجميع.

وكان الزمالك قد توّج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وخرج بامبو من قائمة الـ18 لتلك المواجهة،لكنه تواجد في المقصورة ونزل إلى أرض الملعب بعد نهاية اللقاء للاحتفال مع زملائه واستلام الميدالية ومن بعدها رفع الكأس في محاولة منه لحل مشاكل الماضي والعودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.

