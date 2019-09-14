رياضة | أخبار برشلونة: 5 مرشحين لخلافة فالفيردي حال السقوط أمام فالنسيا واختيار بديل ميسي وخيانة نيمار والانقضاض على صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: 5 مرشحين لخلافة فالفيردي حال السقوط أمام فالنسيا واختيار بديل ميسي وخيانة نيمار والانقضاض على صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم 13 - 9 -2019:-

فالفيردي يكشف عن مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بشأن "ليونيل ميسي"

كشف المدير الفني الإسباني لنادي برشلونة،إرنستو فالفيردي، عن مفاجآت صادمة بخصوص نجم برشلونة، الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإسباني للحدث حول وضع الفريق الكتالوني قبل ساعات من مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

المدرب الإسباني تحدث لوسائل الإعلام حول ما حدث في الفترة الماضية، وحول تصريحات ليونيل ميسي الأخيرة، وقال: "في الحقيقة لم أكن أرغب في قراءة تصريحات ليونيل ميسي، أعرف جيدًا أن ميسي لاعب مميز، وهو مهم للغاية بالنسبة للفريق، وغيابه بكل تأكيد يوثر على الفريق، ونحاول أن نفعل المستحيل من أجل تعويض غيابه، وعلينا التعود على ذلك".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن كون ليونيل ميسي لن يكون قادر على مساعدة فريقه في مباراة فالنسيا في بطولة الدوري، وكذلك ربما لن يلحق بمباراة الفريق في دوري الأبطال، وهو ما يزيد من أوجاع الفريق الكتالوني، والذي يعيش فترة صعبة في هذا الموسم.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي حول موعد عودة ميسي للتدريبات من جديد: "أعتقد بأن ميسي لن يكون جاهز لمباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري، وكذلك لن يكون متواجد في مباراة بروسيا دورتموند في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا".

وأشار مدرب برشلونة إلى كون، نجم الفريق ليونيل ميسي، لازال يعاني من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم، وجعلته غير قادر على المشاركة مع الفريق الكتالوني في أي مباراة حتى هذه اللحظة.

فالفيردي يختار بديل ميسي

يستعد نادي برشلونة الاسباني لخوض مواجهة صعبة ضد فريق فالنسيا الاسباني غدًا السبت، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا".

وعقد ارنستو فالفيردي الميدر الفني لفريق برشلونة مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن مواجهة فالنسيا.

وقال "فالفيردي" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه لم يتخذ القرار النهائي بخصوص مشاركة الأوروجواياني لويس سواريز من المشاركة في مباراة الفريق ضد فالنسيا، مؤكدًا أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق أمس واليوم بشكل طبيعي، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة في اللقاء.

أما بخصوص ليونيل ميسي، أكد "فالفيردي" أن النجم الأرجنتيني سوف يغيب عن برشلونة في مباراته ضد فالنسيا وقال: " غياب ميسي فترة طويلة عن الفريق يثير قلقنا، لكنه لن يؤثر علينا في المباريات القادمة، خاصة وأن اللاعب غاب عن 5 مباريات الموم الماضي ولم يتأثر الفريق بغيابه".

واضاف: " ليونيل ميسي ويسير بخطوات ثابتة نحو التعافي من إصابته لكننا لا نريد الاستعجال في عودته للملاعب، حتي يعود متعافيًا بشكل تام، ولا يتعرض لأي إنتكاسة للفريق".

وتابع: "سيكون صعب جدا تعويض غياب ليونيل ميسي، حيث أنه أحد العناصر الرئيسية بالفريق وغيابه دائمًا ملحوظ, شاهدنا ذلك ضد بيتيس, بالطبع هي فرصة و امكانية لـ لاعبين اخرين مثل بيريز وفانتي للظهور والمشاركة مع الفريق الكتالوني".

برشلونة يُجهز لكبري المفاجأت.. صفقة القرن التاريخية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، يفكرون جديًا في صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والاتجاه إلى التعاقد مع لاعب أخر يكون بديلًا لنيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتزايد الخلاف داخل مجلس إدارة برشلونة حول عودة نيمار من عدمه مرة أخري، بعد تعثر المفاوضات التي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، لتتوجه أنظار مسؤولي بطل إسبانيا حالياً إلى نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الفتي المتألق كيليان مبابي.

ووفقاً لما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن هناك حواراً دائراً بشدة داخل أسوار برشلونة حول الاستغناء عن نيمار (27 عاماً)، الذي أبدى بأكثر من طريقة رغبته في العودة إلى "البلاوغرانا"، لكن إدارة ناديه لم ترغب في رحيله دون الحصول على ثمن باهظ، والإعداد لضم مبابي، الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب بلاده العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي لاعب أكثر شباباً من نيمار، إذ يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيداً من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي

ميسي يتمنى أن برشلونة يدعم هجومه بهذه الصفقة

يقول ليونيل ميسي إنه كان "يحب" عودة نيمار إلى برشلونة لأن وصوله "سيزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا".

انضم نيمار ، 27 عامًا ، إلى باريس سان جيرمان من برشلونة عام 2017 مقابل رسم قياسي عالمي قدره 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني).

وقال ميسي لصحيفة سبورت الاسبانية "كان يائسا للعودة." "أنا لا أعرف إذا كان النادي قد جرب بالفعل أم لا".

سجل نيمار 105 أهداف في 186 مباراة لنادي كاتالونيا بين 2013-2017 ، ولديه 51 هدفًا في 58 مباراة لصالح باريس سان جيرمان.

تم ربط منتخب البرازيل الدولي مرارًا وتكرارًا بالعودة إلى برشلونة خلال نافذة الانتقالات ، على الرغم من أنه تم اقتراح أن أي من الناديين لم يكن مقتنعًا بأن الآخر ملتزم بعقد صفقة.

قال ميسي قائد برشلونة ، 32 عاماً: "كنت سأحب عودة نيمار. أدرك هؤلاء الأشخاص الذين يعارضون عودته وهو أمر مفهوم لما حدث مع" ناي "والطريقة التي غادرها.

"لكن التفكير في الأمر على المستوى الرياضي ، أعتقد شخصياً أن نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأن وجوده في فريقنا سيزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا."

خطة فالفيردي لمكافحة الجواسيس!

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة إلى أن هناك مخاوف لدى المدرب إرنستو فالفيردي قبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند والمقرر إقامتها ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، عن خطة إرنستو فالفيردي لمكافحة جواسيس بروسيا دورتموند حيثُ استبعد مدرب النادي الكتالوني أن يتدرب فريقه يوم الإثنين المقبل في ملعب خصمه الأوروبي بألمانيا قبل يوم من مباراة دوري الأبطال، لتفادي نظرات جواسيس النادي الألماني، التي يمكن أن تكشف خطته.

ويركز فالفيردي حالياً على المباراة المنتظرة ضد فالنسيا مساء يوم غدٍ السبت والموافق 14 سبتمبر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة اليوم المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 4 نقاط من خسارة أمام أتلتيك بلباو 1-0 وفوز على ريال بيتيتس بنتيجة 5-2 ثم تعادل بنتيجة 2-2 على أوساسونا.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام بروسيا دورتموند مساء الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا حيثُ تلعب المباراة في ألمانيا ويتواجد مع البارسا في نفس المجموعة كلاً من؛ إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ.

موعد عودة ميسي وسواريز للمشاركة مع برشلونة

تدرب لويس سواريز مع زملائه في برشلونة صباح يوم الخميس وكل شيء يشير إلى أن مهاجم الأوروغواي قادر على المشاركة في مباراة يوم السبت ضد فالنسيا في كامب نو.

مباراتان الفريقان التاليتان في مباراتي ريال بيتيس وأوساسوناوستكون عودة سواريز موضع ترحيب لإرنستو فالفيردي، الذي شهد فريقه يسقط بالفعل خمس نقاط من مباراته الثلاث الافتتاحية.

غاب ليونيل ميسي عن المباريات الثلاث حتى الآن هذا الموسم ولم يتدرب مع الفريق يوم الخميس ، مما يعني أنه من شبه المؤكد أن يكون خارج ملعب فالنسيا.

واعترف ميسي في مقابلته مع صحيفة "Sport.Instead" هدف ميسي هو العودة لمباريات دوري أبطال أوروبا في برشلونة بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء.

برشلونة: لا يوجد أزمة مع ميسي

صرح وسيب فيفيس ، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة برشلونة ،انه يحرص على وضع شائعات عن وجود فرق بين النادي وليونيل ميسي في الوقت الحاضر.

أجرى الأرجنتيني مقابلة مع صحيفة سبورت ، ناقش فيها حالة برشلونة.

وقال فيفيس إنهم فعلوا كل ما في وسعهم في محاولة للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان نيمار هذا الصيف إنها مقابلة طبيعية تمامًا.

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واردف:إنه يفعل ذلك مع الكثير من الشفافية ؛ نحن راضون عن الطريقة التي عبر عنها نفسه"ليس هناك صدع بين ميسي والنادي. لقد قام ببعض التقييمات المثيرة للاهتمام.

وتابع: إنه غير متأكد مما إذا كان كل شيء ممكن [ليعود نيمار إلى العودة] لأنه لم يشارك في المفاوضات."

وأوضح: أيضًا إن باريس سان جيرمان جعل الأمر صعبًا للغاية. للتوصل إلى اتفاق. "والحقيقة هي أن النادي بذل قصارى جهده ، كما أوضح الرئيس [جوزيب ماريا بارتومو] ، وفي النهاية لم نتمكن من توقيعه وهناك مخاوف من أن ميسي قد يغادر في المستقبل القريب ، مع فقرة في عقده تسمح له بمغادرة الكامب نو مجانًا من الصيف المقبل ، "يضيف ليو قميص برشلونة ويتحدث كعضو ، ما يعبّر عنه ، الجميع يفعلون.

واضاف: إنها رسالة طموح لأنه بعد الفوز بما فاز به ، فإن القول إنه ما زال يريد الفوز بالمزيد من العروض ، لديه طموح أكبر للفوز ، "من الواضح أن هذا ما نريده جميعًا ، وبالتالي فإننا نعزز الفريق كل عام." تشكيلة أفضل من العام الماضي.

وانهى: "قد يكون برشلونة قد غاب عن نيمار هذا الصيف ، ولكن مطاردتهم "يبدو أن الرئيس أوضح الأمر: سنواصل العمل ، وسنرى كيف سيتطور الموسم وكيف نفعل هذا العام ، ثم يبدو أننا سنواصل هذا الصيف." سأخطط للموسم التالي: "لقد عبر الرئيس عن ذلك بوضوح".

ميسي يكشف عن "سبب وحيد" قد يجعله يرحل عن برشلونة

تحدث النجم الدوي الأرجنتيني،وقائد برشلونة ليونيل ميسي، في تصريحات إعلامية يوم أمس عن بعض الأمور التي قد تخص مستقبله مع الفريق الكتالوني، خاصة بعد ظهور شائعات عن وجود نية لديه للرحيل عن صفوف النادي في الفترة القادمة، بعد فشل برشلونة في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا على مدار المواسم الأربعة الماضية.

وقال ميسي في تصريحاته أمام الإعلام الإسباني، أنه يرى برشلونة هو منزله الثاني، والرحيل عنه أمر ليس بالسهل على الإطلاق، مشددًا على كونه سعيد للغاية في صفوف النادي، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق في هذه الفترة على الإطلاق، خاصة لكون الفريق لازال قادر على حصد البطولات

ولكن صحيفة ماركا الإسبانية، قد رأت تصريحات ميسي من جهة أخرى، حيث قالت أن الدولي الأرجنتيني قد وضع شروط من أجل البقاء في صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون هناك مشروع رياضي قوي للنادي الكتالوني في الفترة المقبلة

وذكرت الصحيفة المدريدية تصريحات ميسي، والتي قال فيها، بأنه كان يود حصول فريقه على خدمات نيمار، ولكنه لا يعرف لماذا فشلت الصفقة، وهل بالفعل بذلت الإدارة كل ما في وسعها من أجل الحصول على خدمات نيمار أم لا، حيث ترى الصحيفة بأن تلك التصريحات تؤكد أن ميسي غير واثق في إدارة فريقه أو في وجود مشروع رياضي قوي للغاية في السنوات المقبلة.

مفاجأة.. "صفقة مدوية" تطيح بنيمار خارج حسابات برشلونة نهائيًا

كشفت صحيفة موندو دبيورتيفو، بأن نادي برشلونة الإسباني قد إستبعد فكرة التعاقد مع نيمار، وذلك بعد ظهور مقترحات جديدة بشأن ضم لاعب آخر لصفوف النادي، سيكون أكثر فائدة بالنسبة لمستقبل النادي الكتالوني، بحسب ما تراه اللجان الفنية في كتالونيا.

وأوضحت الصحيفة، بأن اللاعب الجديد الذي دخل حسابات برشلونة، هو زميل نيمار في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، حيث ترى إدارة برشلونة، أن اللاعب سيكون أفيد للفريق من نيمار الذي أوشك على الوصول إلى سن ال28 عام في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى كون نيمار يعد خيار موجود في حسابات برشلونة منذ فترة، ولكن إدارة باريس قد عطلت الأمر أكثر من مرة، ولن يكون من السهل الحصول على اللاعب في الصيف المقبل، بسبب تعند إدارة باريس مع اللاعب البرازيلي تحديدًا، وهذا بالإضافة إلى كون نيمار قد أصبح كثير الإصابات في الفترة الماضية، وعودته لبرشلونة قد تحدث خلافات في النادي وإنقسام بين الجماهير.

وذكرت التقارير الصحفية، أن إدارة برشلونة ترى مبابي هو حل أمثل لقيادة الفريق وخلافة ميسي كنجم أول للنادي على المدى الطويل، وهو أمر غير موجود في نيمار على الإطلاق، خاصة مع إقتراب اللاعب من سن ال28 عام في الأيام المقبلة، على عكس مبابي الذي لم يبلغ بعد 21 عام، وهو ما يجعله قادر على العطاء مع صفوف الفريق الكتالوني لمدة قد تصل ل10 سنوات قادمة.

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا المصيرية

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة القائمة الرسمية لمواجهة فالنسيا يوم غد السبت في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تيرشتينجن، ايناكي بينيا

خط الدفاع: جونيور فيربو، جوردي ألبا، لينجليت، موسي واجي، توديبو، بيكيه، سيميدو

خط الوسط: فيدال، دي يونج، سيرجيو روبيرتو، ألينيا، آرثر، بوسكيتس، راكيتيتش

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، بيريز، فاتي

واستبعد فالفيردي المهاجم والقائد ليونيل ميسي من القائمة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية حيث لايزال اللاعب بعيد عن المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما قرر المدرب دمج سواريز في المجموعة بعدما تماثل للشفاء وشارك في آخر تدريب للفريق.

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