رئيس الشباب يثير غضب جماهير النصر بـ”إشارة”.. والرد بـ”الزجاجات”

متابعات- الخليج 365

وقعت مناوشات بين رئيس نادي الشباب خالد البلطان، وجماهير النصر، عقب المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي.

بدأت المناوشات بإشارة تعني “الجنون”، من رئيس نادي الشباب للجماهير، الأمر الذي أثار غضببهم وألقوا تجاهه زجاجات المياه.

“البلطان” خرج في تصريحات بعد المباراة ملقيا اللوم على الجماهير قائلا: “ما حدث شيء مخزي، ھي مجموعة موجودة في كل الجماھیر، ولیست مقتصرة على جماھیر النصر”.

في السياق، الذي هاجم كثير من المغردين على موقع “تويتر”، إشارة رئيس نادي الشباب، واستفزازه للجمهور.

وأنهى التعادل السلبي أحداث مباراة النصر، وضيفه الشباب، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وارتفع رصيد نادي النصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 5 في المركز الخامس.