الامارات | 5 دوافع تجعل مواجهة العنبري وأروابارينا «سوبر»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكتسب المواجهة الثانية بين مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، ومدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أهمية كبيرة لهما خلال المواجهة التي ستجمعهما الليلة في لقب السوبر الإماراتي. وسبق للعنبري أن تغلب في المرة الأولى على أروابارينا بهدفين دون رد، خلال لقاء جمعهما في الجولة 16 من بطولة الدوري. وتجمع «العنبري» و«أروابارينا» خمسة دوافع في هذه المواجهة التي تترقبها الجماهير بين اثنين من المدربين اللذين ترشحا في الموسم الماضي ضمن قائمة أفضل المدربين في الدوري المحلي، إذ نرصد في هذا التقرير أبرز دوافع كل منهما، والتي تجعل مواجهتهما «سوبر» خاصاً.
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