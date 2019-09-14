الامارات | 626 مشاركاً في سباق «دلما مول»

شكرا لقرائتكم خبر عن 626 مشاركاً في سباق «دلما مول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل سباق دلما مول المجتمعي للجري، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس، مشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى 626 متسابقاً، ولأربع مسافات رئيسة.

وأسفرت نتائج سباق الـ1.5كم تحت ثماني سنوات عن فوز البريطانية رقية زهرة بالمركز الأول، وكذلك تتويج حمدان آل علي. وعلى مستوى تحت 10 سنوات، فازت الهندية لايانا ليفينغ، والسويسري جيريمي كيريز.

وأسفرت نتائج السباق المفتوح لمسافة 2.5كم عن فوز شفيقة السلامي، وأحمد النقبي. أما في السباق المفتوح لمسافة خمسة كيلومترات ففازت البريطانية جيما براون، وأبوبكر الحوسني. وفي سباق المسافة الطويلة 10كم، فازت البريطانية نيكولا كوبر بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة، والفرنسي جيرارد ديفيسم على مستوى الرجال.