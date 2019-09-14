شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد: حفل أفضل لاعب إفريقي يوم 7 يناير المقبل بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إنه من المقرر إقامة حفل أفضل لاعب إفريقي يوم 7 يناير المقبل بالغردقة، وستتم دعوة جميع نجوم الكرة الأفريقية.

Advertisements

ومن جانبه، قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إنه سعيد بتواجده في حدث كبير مثل هذا، مشيرا إلى أنها أعادت لحظة حصوله على اللقب عام 83، وأكد على حصول العديد من اللاعبين في الفترة القادمة على اللقب، وتمنى التوفيق والحصول على اللقب لمحمد صلاح في السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال توقيع عقود إقامة الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2019 بالغردقة في ضيافة رجل الأعمال كامل أبوعلى.

حضر الحفل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وفاطمة سامورا سكرتير عام الكاف، ورجل الأعمال المصري كامل أبوعلى، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله.