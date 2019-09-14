شكرا لقرائتكم خبر عن ردود أفعال متباينة بين مدربى ومسؤولى الأندية بعد قرعة الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تباينت ردود أفعال مدربى ومسؤولى أندية الدورى الممتاز، عقب إعلان جدول بطولة الدورى، الذى شهده مقر اتحاد الكرة، أمس الأول، حيث أشار البعض إلى أن قرعة بطولة الدورى وضعت فرقهم فى مواجهات صعبة ومحفوفة بالمخاطر، فى مستهل المسابقة، بينما رأى البعض الآخر أن القرعة ابتسمت لهم وأبعدتهم عن مواجهة الأندية الكبرى، وأن المواجهات الأولى تعد أمرا مقبولا، بينما اتفق الجميع على أن المسابقة هذا الموسم ستشهد منافسة شرسة بين جميع الأندية، خصوصا فى ظل تقارب المستوى بين جميع الأندية بعد سعيها لتدعيم صفوفها بعدة لاعبين مميزين طوال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، أن مواجهة الجونة فى الجولة الأولى لبطولة الدورى صعبة، خصوصًا أن المباراة على ملعب الجونة، والذى سعى مسؤولوه إلى تدعيم صفوفه بعض اللاعبين المميزين.

وأضاف المنياوى: واجهنا فريق الجونة فى الأسابيع الأخيرة من دورى الموسم الماضى وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى، رغم أن الفريق كان يعانى من غيابات مؤثرة.

وتابع: «المواجهات فى بداية الموسم دائما تكون صعبة، جميع الفرق فى الدورى أصبحت فى مستوى متقارب جدا، وهو ما رأيناه الموسم الماضى، ولذلك من الصعب أن تتوقع نتيجة أى مباراة، والفريق الذى سيجتهد ويحترم الخصم سيصنع الفارق».

وأشار المنياوى إلى أن فريق الإسماعيلى يدخل الدورى هذا الموسم وهدفه المنافسة على بطولة الدورى وتقديم أداء جيد يعيد للجماهير متعة كرة السامبا التى يشتهر بها الفريق على مدار تاريخه.

وأشار محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، إلى أن لقاء طنطا فى مستهل المسابقة أمر مقبول بالنسبة لدجلة خصوصا أن المنافس عائد من دورى القسم الثانى، ويفتقد خبرة المشاركة فى الدورى الممتاز.

وقال عبدالواحد: سنخوض المواجهات الست الأولى أمام طنطا وحرس الحدود والإسماعيلى ومصر المقاصة والاتحاد ونادى مصر، وهى مواجهات متباينة المستوى.

وأضاف: القرعة بالنسبة لفريق وادى دجلة تعتبر مقبولة إلى حد كبير، فالمباريات ليست قوية جدًا أو سهلة، وبشكل عام لا يوجد بدورى الموسم المقبل أى مباراة سهلة.

وتابع: الفريق الذى سيكون مستعدًا وفى كامل تركيزه، سيملك الأفضلية لتحقيق أفضل النتائج بالمسابقة.

وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن قرعة مسابقة الدورى لم تشغل بال الجهاز الفنى وأن فريقه كان مستعدا لجميع الفرق التى تشارك فى المسابقة.

وقال مدير الكرة: «الإنتاج استعد لمسابقة الدورى بشكل مميز، وطموحاتنا كبيرة حيث نأمل فى التواجد بمركز متقدم بالموسم الحالى، بعد فترة الإعداد والصفقات المميزة التى انضمت لنا مؤخرا».

وأضاف: «سنخوض ضربة البداية أمام نادى مصر بالجولة الأولى، وفى الثانية سنقابل الأهلى».

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وتابع: «لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، ولا يهمنا ترتيب اللقاءات، فجميع الفرق سوف تلعب أمام بعضها».

وأشار مهدى إلى أن الإنتاج خاض فترة إعداد مميزة ولدينا ثقة كبيرة فى إمكانيات اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق طموحات الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار بالموسم الجديد الذى أتوقع أن يكون صعبا.

فى نفس السياق، أكد أحمد مهدى، المشرف على الكرة بطلائع الجيش: «بداية الدورى متوازنة لفريق الطلائع حيث سنقابل المقاولون العرب بالجولة الأولى، وفى الجولة الثانية سوف نواجه إنبى».

وأضاف: «جميع المباريات فى الدورى الجديد ستكون فى قمة الصعوبة، وتحديدا بعد قيام جميع الفرق بتدعيم صفوفها بعناصر مميزة وقوية».

وتابع: «نبحث عن بداية مميزة بالمسابقة حتى نحصل على دفعة معنوية كبيرة، خاصة أننا نخطط للتواجد بمركز متقدم بالدورى، حيث نمتلك جميع الإمكانيات التى تؤهلنا لتحقيق ذلك».

وأوضح طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، أن المشكلة ليست فى الفريق الذى سيواجه الاتحاد، لأننا على استعداد لمواجهة الجميع، لكن المشكلة الكبرى تكمن فى أن وقت المباراة والملعب الذى ستقام عليه لم يُحددا بعد.

وقال: خطأ كبير عدم إعلان موعد وملاعب المباريات، فمثلا نعلم أننا سنواجه العربى الكويتى يوم 27 سبتمبر الجارى، فى إياب دور الـ32 من البطولة العربية، وتلك المباراة محددة منذ شهر ونصف.

وأضاف: «أتوقع عدم تأجيل المباراة، لكن يجب تحديد توقيتها وملعبها، حتى يكون لدينا الوقت الكافى للتحضير للقاء الزمالك، ومواجهة العربى الكويتى أيضا».

وأكد محمد عادل، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن الموسم الجديد فى مسابقة الدورى سيكون صعبا على جميع الأندية.

وقال: «بداية الدورى قوية، حيث سنلتقى فى المواجهة الأولى مع طلائع الجيش، ثم سموحة، وفى الجولة الثالثة مع الإنتاج الحربى، وندرك أن جميع هذه الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد».

وتابع: «طموحاتنا كبيرة بالدورى خلال الموسم الجديد، وسنسعى منذ المباراة الأولى لتحقيق هدفنا الرئيسى بالمنافسة بقوة على التواجد فى المربع الذهبى».

وأضاف: «المقاولون أيضا دعم صفوفه بعدد من الصفقات القوية والمميزة، والتى ستكون إضافة قوية للفريق، بجانب باقى العناصر، كما أن استمرار الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس سيكون دافعا للمنظومة لتحقيق أهدافها وطموحاتها».

كانت قرعة الدورى قد أسفرت عن مواجهة الأهلى حامل اللقب فريق سموحة، فيما يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد، ويخوض طنطا، العائد من جديد لأضواء الدورى، أولى مواجهاته أمام وادى دجلة، فيما تتكرر مواجهة بيراميدز مع إنبى فى افتتاح المسابقة مثلما حدث الموسم الماضى، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

ويخوض الإسماعيلى المواجهة الأولى له أمام الجونة، ويستهل نادى مصر مباراته الأولى فى تاريخه بالدورى بلقاء الإنتاج الحربى، ويلتقى أسوان مع مصر للمقاصة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، والمصرى مع حرس الحدود.