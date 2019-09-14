المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين يزور مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار فريق منتخب مصر لناشئي كرة اليد والفائز ببطولة كأس العالم، مساء اليوم الجمعة، مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب، التابع لجامعة الإسكندرية.

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وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، إن الزيارة هدفها إدخال السرور والبهجة على الأطفال المرضى، ورسم البسمة على وجوههم، حيث قام فريق كرة اليد بتوزيع الجوائز على الأطفال وإضفاء أجواء من السعادة عليهم، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم كافة أنواع الدعم للمستشفى لتطويره كأحد أهم مستشفيات علاج سرطان الأطفال في مصر.

بدوره أكد محمد عبدالمنعم عمر، المدير الإداري للفريق، أن المنتخب يشعر بالفخر والاعتزاز لزيارة المستشفى، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت لتعزيز ورفع روحهم المعنوية، وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المصري، ومشاركة كافة أطياف المجتمع المصري فرحة هذا الإنجاز الرياضي.

واتسمت الزيارة بمشاعر الإنسانية، حيث قام نجوم المنتخب بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال المرضى «سيلفي» فضلا عن تقديم الهدايا لمختلف الأقسام بمستشفى الأورام.

المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين يزور مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب

المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين يزور مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب

المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين يزور مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب