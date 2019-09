رسمياً.. مباراة الزمالك وجينراسيون في بطولة إفريقيا تذاع عبر قناة "اون سبورت"

Advertisements Advertisements

الجمعة 13 سبتمبر 2019

الزمالك

قامت إدارة القنوات الفضائية "اون سبورت" بالإعلان عن نقلها لمباراة الزمالك المصري أمام جينراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت.



وأعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" : "انتظرونا ومباراة جينراسيون فوت والزمالك بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. مباشرة وحصريًا على أون سبورت غدًا 8:00 مساءً."

Advertisements

يذكر أن صعد نادي الزمالك المصري تأهل لدور الـ32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم سداسية دون رد فى مباراة إياب دور الـ64، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0.

وصعد البطل السنغالي جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019.

تردد قناة أون سبورت ON Sport تردد قناة اون سبورت ON Sport على النايل سات Nile Sat.7 معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10853 أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة أون سبورت ON Sport