رسمياً.. مباراة الزمالك وجينراسيون في بطولة إفريقيا تذاع عبر قناة "اون سبورت"

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
الزمالك
قامت إدارة القنوات الفضائية "اون سبورت" بالإعلان عن نقلها لمباراة الزمالك المصري أمام جينراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت.
وأعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" : "انتظرونا ومباراة جينراسيون فوت والزمالك بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. مباشرة وحصريًا على أون سبورت غدًا 8:00 مساءً."
يذكر أن صعد نادي الزمالك المصري تأهل لدور الـ32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم سداسية دون رد فى مباراة إياب دور الـ64، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0.
وصعد البطل السنغالي جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.