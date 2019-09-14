شكرا لقرائتكم المصري: هناك تواصل بين اللجنة الخماسية وإيهاب جلال لتدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تواصل بين اللجنة الخماسية وإيهاب جلال لتولي تدريب منتخب مصر. وقال حسن خلال تصريحات تلفزيونية: "اللجنة الخماسية تواصلت بشكل رسمي مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر". وأكمل : "جميع المرشحين لهم نفس الفرص حتى الآن، لكننا بدأنا بوضع خطط بديلة تحسبا لرحيل إيهاب جلال، وسنكون أكثر الفرق تضررا إن حدث ذلك".

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