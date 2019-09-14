شكرا لقرائتكم ديسابر يعلن قائمة بيراميدز أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، والتي تأتى في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه Advertisements خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس

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