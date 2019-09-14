شكرا لقرائتكم السفير المصري بغينيا الإستوائية: الأهلي "منور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حاتم حسوبة فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي منور غينيا الإستوائية، والأجواء مستقرة قبل مباراة كانو سبورت، كما أن بعثة الفريق تشعر بالراحلة الكاملة في مقر إقامتها".
وأكمل : "هناك تناغم كبير ملحوظ في التدريبات بين المدرب رينيه فايلر ولاعبي الفريق".
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