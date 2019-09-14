شكرا لقرائتكم الاتحاد السوداني يسعى لاستقطاب لاعبين مهاجرين إلى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى الاستفادة من خدمات اللاعبين السودانيين المتواجدين في دول المهجر، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع المنتخب الأول.

وتأهل منتخب "صقور الجديان" إلى دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك بعدما غاب عن هذا الدور في التصفيات الماضية.

وكانت وسائل إعلام سودانية، نشرت كشفا تضمن بيانات 28 لاعبا، ويسعى اتحاد كرة القدم للتواصل معهم.

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ويعد هاني مختار "24 عاما" أحد أبرز الأسماء المطروحة، لاسيما وأن اللاعب مثل منتخبات ألمانيا في المراحل السنية ولم يشارك مع الأول، ويلعب حاليا في بروندبي الدانماركي.

وذكر رئيس اتحاد الكرة السوداني، كمال شداد في تصريحات سابقة: طرحنا مشروع الاستعانة بلاعبي السودان في المهجر، لمنحهم فرصة تمثيل بلدهم الأم، وهو مشروع سيكون مستدامًا باتحاد الكرة.

وفي حديثه عن الاستدعاء، قال خالد بخيت، مساعد مدرب المنتخب السوداني لـ"العربية": تواصلنا مع بعض اللاعبين منهم محمد عيسى الذي يلعب فب الدوري الإنجليزي وشقيقه أبوبكر، وتواصلت مع والد هاني مختار أيضا، ورد بأن ابنه يخوض تجربة جديدة في الدنمارك، وأنه يود أن يشارك مع السودان في حال وصوله إلى بطولات كبيرة أو المنافسة على التأهل إليها.

وأضاف: لا نستطيع إرسال استدعاءات رسمية حاليا كونهم يحملون الجنسيات الأخرى ولكن تم إرسال الدعوات، وهناك ياسين حامد أيضا تم التواصل معه.