شكرا لقرائتكم الشباب والنصر يتعادلان سلبياً في "ديربي الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم التعادل السلبي قمة النصر وجاره الشباب، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بحذر دفاعي من قبل الفريقين وخاصة من الشباب الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وكاد مدافعه محمد سالم أن يشعل اللقاء مبكراً وتحديداً بعد نرور 12 دقيقه بعدما سجّل هدفاً إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ورد النصر سريعاً وكاد مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا أن يسجل هدف السبق حينما ارتقى لعرضية مواطنه جوليانو ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه المغربي نور الدين مرابط أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة أمام من مواطنه عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 62 دفع الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب بتغييره الأول بدخول اللاعب عبدالملك الخيبري بديلاً لزميله السنغالي ألفريد ندياي.

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وواصل النصر محاولاته ودفع مدربه البرتغالي روي فيتوريا بتغييره الأول بدخول المهاجم فراس البريكان بديلاً عن زميله فهد الجميعة.

وكثف النصر محاولاته وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من زميله نور الدين مرابط ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد البرازيلي جوليانو أن يسجل هدف الفوز عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالرزاق حمدالله ليراوغ الدفاع ويسدد الكرة إلا أنها وصلت ضعيفة بيد الحارس فاروق بن مصطفى.

وسنحت فرصة محققة للنصر لمدافعه البرازيلي مايكون الذي تلقى عرضية مميزة من زميله نور الدين مرابط ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط ليتصدر مؤقتاً، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 5 نقاط ليتقدم الى المركز الثالث مؤقتاً.